Media: To się dzieje! Gigant idzie po Lewandowskiego

Robert Lewandowski strzelił gola w ostatnim meczu reprezentacji Polski z Litwą. Mimo że wynik był już praktycznie ustalony, to nie zdecydował się na zmianę i pozostał na boisku do końca. Jak się później okazało, była to najgorsza możliwa decyzja, gdyż FC Barcelona ujawniła, że "doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie". Mimo to ma być już dostępny do gry w kolejnym meczu ligowym z Elche, o czym poinformował Sławomir Peszko.

Wiemy, że kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca. Wiele wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony i napastnik będzie musiał szukać nowego pracodawcy. Fani byli pewni, że po pobycie w katalońskim klubie wyjedzie do Arabii Saudyjskiej bądź USA. Niedawno pojawiły się jednak plotki, że może dołączyć do AC Milanu.

Ekrem Konur, czyli specjalista od transferowych doniesień poinformował w sobotę, że włoski klub "wszczął dochodzenie w sprawie napastnika". Co to oznacza? Rzekomo "analizuje" on status kontraktu Lewandowskiego oraz warunki finansowe. Dziennikarz dodał jednak, że kluby z Bliskiego Wschodu oraz MLS również "monitorują sytuację".

- Zlatan Ibrahimović i Olivier Giroud odcisnęli swoje piętno na AC Milan w bardzo zaawansowanym wieku, więc dlaczego Lewandowski miałby nie zrobić tego samego? Myślę, że AC Milan może być dla niego dobrym kierunkiem - stwierdził włoski dziennikarz Eurosportu, Fabio Barera.

Czy taki ruch jest w ogóle możliwy? "Fakt" skontaktował się ostatnio z otoczeniem Lewandowskiego w celu weryfikacji tych informacji. - O rzekomym zainteresowaniu Milanu nie wie ani Robert, ani Pini - czytamy w artykule.

Kontuzja Lewandowskiego sprawiła, że nie zagra on w niedzielnym El Clasico. Czy zatem będzie gotowy na listopadowy mecz el. mistrzostw świata z Holandią? - Wszystko wskazuje, że tak - powiedział selekcjoner Jan Urban. I odniósł się do rzekomych plotek, że FC Barcelona miała pretensje do Lewandowskiego o to, że nie poprosił o zmianę w przerwie meczu z Litwą.

- Wydaje mi się, że w Barcelonie nie byli źli. Hansi Flick od Roberta usłyszał to samo, co ja mówię do pana i co powiedziałem wcześniej w mediach hiszpańskich. Nie miał pretensji i nie mógł mieć. Więcej szumu w tej sprawie narobiły media, niż klub - dodał.