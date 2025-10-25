Bilans wstydu! W europejskich pucharach są kompletnym pośmiewiskiem

Austriaccy kibice z zazdrością mogą spoglądać na rozwój polskiej piłki klubowej. Zwłaszcza patrząc na to, jak w tym sezonie prezentują się ich kluby w europejskich pucharach. Gdyby opisać rozgrywki Ligi Europy i Ligi Konferencji w wykonaniu austriackich klubów jednym słowem, to należałoby powiedzieć wprost: "dramat".

Wstyd, wstyd, wstyd. Tak wyglądają austriackie kluby w Europie

"Na ten moment nie wygląda to dobrze dla Austriaków. Kosztowało ich to wypadnięcie z top 15 rankingu krajowego, co będzie oznaczało stracenie slotu europejskiego w 2027 roku" - napisał profil Football Meets Data na portalu X.

Konto przytoczyło dotychczasowe wyniki austriackich drużyn. Są wprost fatalne. RB Salzburg i Sturm Graz - reprezentujące Austrię w Lidze Europy do tej pory rozegrały po trzy mecze. Bilans? Jedno zwycięstwo Sturmu w spotkaniu z Rangersami (2:1) i same porażki. Zawodnicy z Grazu przegrali z Midjtylland (0:2) i Celtikiem (1:2). Jeszcze gorzej wypadają piłkarze z Salzburga, którzy przegrali kolejno z FC Porto (0:1), Lyonem (0:2) i Ferencvarosem (2:3).

Chluby Austriakom nie przynoszą występy klubu ze stolicy. Rapid Wiedeń, który występuje w Lidze Konferencji do tej pory rozegrał dwa mecze. Przegrał w obu, tracąc aż siedem goli i zdobywając tylko jednego. Najpierw został pokonany przez Lecha Poznań (1:4), a następnie przez Fiorentinę (0:3).

Upadek austriackiego futbolu klubowego najlepiej ilustruje fakt, że jeszcze w 2024 roku Austria stała się 16 krajem z co najmniej dwoma klubami w fazie grupowej/ligowej Ligi Mistrzów. Sturm i Salzburg grał w najważniejszych rozgrywkach w Europie.

Lepiej od klubów radzi sobie reprezentacja. Austriacy z dorobkiem 15 punktów prowadzą w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata. W listopadzie zagrają z Cyprem i Bośnią i Hercegowiną. Z dużą dozą prawdopodobieństwa ten drugi mecz może zadecydować o ich awansie na turniej. Austriacy są na dobrej drodze do tego, by po raz pierwszy od 1998 roku zagrać na mundialu.