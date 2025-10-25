Lewandowski się przeprowadza. Tam teraz będzie mieszkał. "Dzielnica milionerów"

Choć Robert Lewandowski nie zagrał w ostatnich meczach Barcelony z powodu kontuzji, nie oznacza to, że w jego życiu codziennym nic się nie dzieje. Najwięcej czasu zapewne zajmuje rehabilitacja, która przebiega lepiej od wcześniejszych przewidywań. 37-latek miał też jednak inne zajęcie.

Jak wynika z informacji Przeglądu Sportowego, Robert Lewandowski z rodziną przeprowadzili się! Pod jego poprzednim domem nie sposób już zauważyć samochodów z polskimi tablicami rejestracyjnymi - pojawiły się tam pojazdy firmy przeprowadzkowej. To sugeruje, że prace remontowe, o których media informowały jakiś czas temu, dobiegły końca, a przenosiny wchodzą w ostatnią fazę.

Nowym miejscem zamieszkania rodziny Lewandowskich ma zostać Gava. W tej katalońskiej gminie mieszka około 45 tysięcy osób - wśród nich jest Wojciech Szczęsny. Gava jest nieco mniejsza od Castelldefels, w którym Lewandowscy mieszkali od 2022 roku.

Nie była to daleka przeprowadzka. Gava sąsiaduje z Castelldefels, jest stamtąd odrobinę bliżej do Barcelony. Do tej pory wynajmowali dom od byłego piłkarza "Dumy Katalonii". Marc Bartra obecnie reprezentuje Real Betis. Okazję do przekazania kluczy 37-latek będzie miał dopiero na początku grudnia, więc możliwe, że spotka się z Hiszpanem nieco wcześniej.

Robert Lewandowski dochodzi do siebie po urazie mięśnia dwugłowego uda, którego nabawił się w meczu reprezentacji Polski z Litwą. Ma więc nieco więcej czasu na dopilnowanie przeprowadzki. Opuścił już mecze z Gironą oraz Olympiakosem, nie zagra też w El Clasico. Mecz Real - Barcelona rozpocznie się w niedzielę 26 października o godz. 16:15. Zapraszamy serdecznie do śledzenia relacji tekstowej z hitu ligi hiszpańskiej na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.