Alemao, czyli Alexandre Zurawski w letnim okienku transferowym dołączył do Rayo Vallecano. Jeden z czołowych strzelców zaplecza La Ligi w sezonie 2024/25 jeszcze czeka na pierwszą bramkę na najwyższym szczeblu rozgrywek w Hiszpanii, ale znajduje się pod obserwacją sztabu reprezentacji Polski. Co ciekawe, boiskowy pseudonim Zurawskiego można przetłumaczyć jako... "Niemiec".

O tym, że Alemao znajduje się na liście piłkarzy obserwowanych przez sztab kadry, powiedział Jan Urban w rozmowie z Mateuszem Borkiem w Kanale Sportowym. - On wie nawet, że u nas w kraju był świetny zawodnik z jego nazwiskiem i strzelał mnóstwo bramek. Jeżeli piłkarze mają polskie korzenie, wiedzą coś o Polsce, ciągnie ich do tego miejsca, to okej. Czasami jednak jest tak, że nie warto walczyć o piłkarza, jeśli tego nie chce. - stwierdził selekcjoner, sugerując, że Alexandre Zurawski jest zainteresowany byciem następcą Macieja Żurawskiego.

Jednak do tego, by Alemao mógł występować w reprezentacji Polski jeszcze długa droga. Przede wszystkim problemem jest brak obywatelstwa. Skoro Zurawski nie wyklucza gry dla ojczyzny swoich przodków, jak wynika to ze słów Jana Urbana, nie powinien mieć większego kłopotu z uzyskaniem polskiego paszportu.

Jeżeli to się uda, piłkarzowi Rayo Vallecano pozostanie jeszcze udowodnienie swoich umiejętności na boisku. W tym sezonie napastnik jeszcze do siatki nie trafił, jednak w poprzednim - grając dla Realu Oviedo - znacząco przyczynił się do powrotu tego klubu do La Ligi. Z czternastoma bramkami był najlepszym ligowym strzelcem drużyny.

Selekcjoner Jan Urban będzie mieć dobrą okazję do obserwacji Alemao już za dwa tygodnie. 6 listopada Rayo Vallecano podejmie na swoim stadionie Lecha Poznań w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Z kolei miesiąc później Alemao wraz ze swoją drużyną przyjadą do Polski. Klub z Madrytu będzie rywalizować z Jagiellonią Białystok.

Polsko-brazylijskie więzy w reprezentacji

Jeżeli Alemao założy koszulkę z orzełkiem na piersi, stanie się trzecim naturalizowanym Brazylijczykiem w historii kadry. Pierwszym był Roger Guerreiro. Pomocnik najbardziej kojarzony z grą dla Legii w latach 2008-11 rozegrał 25 spotkań. Strzelił pierwszą bramkę w startach Polski na Euro. Drugi to Thiago Cionek. Obrońca w reprezentacji zagrał 21 razy w latach 2014-2018.