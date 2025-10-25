Co za wieści! Ronaldinho znów zagra w Polsce. "Zauroczył się"

Ronaldinho w czerwcu tego roku po raz pierwszy miał okazję zagrać na polskiej ziemi. Zdobywca Złotej Piłki wraz z innymi byłymi gwiazdami brazylijskiej piłki przybył do Chorzowa. A tam na oczach blisko 55 tys. fanów stanął naprzeciwko prowadzonej przez Adama Nawałkę drużynie legend reprezentacji Polski. Na boisku mogliśmy oglądać m.in. Kubę Błaszczykowskiego, Łukasza Piszczka czy Artura Boruca. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:2 i zwycięstwem Polaków po serii rzutów karnych. Już niedługo czekają nas podobne emocje.

Ronaldinho po raz kolejny przyjedzie do Polski. Nie będzie sam! Kapitalne wieści dla kibiców

Tamta wizyta Ronaldinho okazała się niewątpliwym sukcesem. Zainteresowanie nią było ogromne. Bilety znakomicie się wyprzedały, a stacja TVP Sport chwaliła się, że transmisję z meczu legend oglądało aż 600 tys. osób. Nic więc dziwnego, że szykuje się powtórka. - Ronaldinho zauroczył się Polską. Gościnnością i otwartością naszych rodaków. Dlatego wraca! - czytamy na stronie organizatora.

Tym razem czeka nas nieco inna formuła. Zamiast meczu Polska - Brazylia, kibice będą mogli zobaczyć "Galacticos Show: Pojedynek Legend XXI wieku". Na boisku spotkają się ekipy samurajów i gladiatorów, a ich kapitanami będą Ronaldinho oraz gość specjalny - legenda AS Romy i reprezentacji Włoch - Francesco Totti.

Galacticos Show na Śląskim. "Licznik legend przekroczy dopuszczalną skalę"

Jak na razie nie wiadomo, kto wystąpi u ich boku. Organizatorzy zapowiedzieli jednak coś, co może być nie lada gratką dla fanów. Okazuje się, że to właśnie kibice w specjalnym głosowaniu zadecydują, które gwiazdy światowej piłki zagrają w drużynie Ronaldinho, a które w zespole Tottiego. - Jedno jest pewne. Licznik legend w jednym meczu bardzo szybko przekroczy dopuszczalną skalę - czytamy.

Poza tym w trakcie imprezy zostanie rozegrany jeszcze jeden mecz - Galacticos Influencers. Będzie to starcie polskich i brazylijskich gwiazd internetu. Całe wydarzenie planowane jest 25 kwietnia 2026 r. i po raz drugi odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.