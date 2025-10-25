Powrót na stronę główną
Niebywałe, czego dokonał Messi w środku nocy! Była 18. minuta, gdy zaczął
Lionel Messi nie przestaje zachwycać. W wieku 38 lat do kolekcji dołożył kolejną nagrodę. Przed meczem wręczono mu stauetkę, a w jego trakcie zdobył dwa gole i walnie przyczynił się do wygranej Interu Miami.
Leo Messi
Lionel Messi to jeden z dwóch najlepszych piłkarzy w historii, a dla wielu po prostu najlepszy zawodnik, jaki kiedykolwiek grał w piłkę. Choć w czerwcu skończył 38 lat, to nadal zachwyca obserwatorów. Występuje w Interze Miami, a przed ostatnim spotkaniem MLS otrzymał wyjątkową nagrodę. Nie pierwszą w swojej bogatej karierze.

Messi znów to zrobił. "Kolejne trofeum do kolekcji"

"28 meczów. 29 goli. One Audi Golden Boot. Kolejne trofeum do kolekcji Leo Messiego" - pisał oficjalny profil Major League Soccer na portalu X. Argentyńczyk przed meczem 1/8 finału ligi z Nashville SC otrzymał okazałą statuetkę złotego buta. To dowód uznania za wyczyn w sezonie zasadaniczym.

W USA liga rozgrywana jest systemem faz: zasadniczej i play-off. Za ten pierwszy okres najlepszy strzelec otrzymuje złotego buta. Tym razem okazał się nim Messi, który w 28 meczach zdobył 29 goli. Wyprzedził w klasyfikacji strzelców Gabończyka Denisa Bouangę z Los Angeles FC (24 gole, dziewięć asyst) i Anglika Sama Surridge'a z Nashville SC (24 gole i cztery asysty). 

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego Messi i Surridge zmierzyli się w bezpośrednim meczu. Inter Miami i Nashville SC trafiły na siebie w 1/8 finału Major League Soccer. Ta faza sezonu rozgrywana jest w systemie meczu i rewanżu. Wiadomo, że do drugiego spotkania w lepszych nastrojach przystąpi Messi.

Argentyńczyk, tuż po tym jak otrzymał Złotego Buta za sezon zasadniczy, zdobył dwa gole i walnie przyczynił się do pokonania Nashville 3:1. Najpierw pokonał bramkarza strzałem głową, a w samej końcówce wykorzystał nieporozumienie w defensywie rywali. Poza nim do siatki trafił jeszcze Tadeo Allende. Dla rywali bramkę strzelił Hany Mukhtar. Rewanż zostanie rozegrany 2 listopada.

  • Inter Miami 3:1 Nashville SC (1:0)
  • Gole: Lionel Messi' 18' 90+6, Tadeo Allende' 62 - Mukhtar' 90+11
  • Inter: Rios (gk) - Fray (89' Fray), Allen, Falcon Picart, Alba - Allende (77' Silvetti), de Paul (89' Bright), Busquets, Rodriguez (70' Segovia) - Messi, Suarez
  • trener: Mascherano
  • Nashville: Willis (gk) - Najar (86' Bauer) Zimmerman, Palacios, Lovitz (86' Schmitt) - Acosta (69' Corcoran), Tagseth, Yazbek (69' Brugman) Mukhtar, Surridge, Shaffelbrug (74' Muyl)
  • trener: Callaghan
  • Chase Stadium, Fort Lauderdale
  • sędziował: Dujić (Kanada)
  • żółte kartki: Busquets, de Paul - Surrige

