Niebywałe, czego dokonał Messi w środku nocy! Była 18. minuta, gdy zaczął

Lionel Messi to jeden z dwóch najlepszych piłkarzy w historii, a dla wielu po prostu najlepszy zawodnik, jaki kiedykolwiek grał w piłkę. Choć w czerwcu skończył 38 lat, to nadal zachwyca obserwatorów. Występuje w Interze Miami, a przed ostatnim spotkaniem MLS otrzymał wyjątkową nagrodę. Nie pierwszą w swojej bogatej karierze.

Messi znów to zrobił. "Kolejne trofeum do kolekcji"

"28 meczów. 29 goli. One Audi Golden Boot. Kolejne trofeum do kolekcji Leo Messiego" - pisał oficjalny profil Major League Soccer na portalu X. Argentyńczyk przed meczem 1/8 finału ligi z Nashville SC otrzymał okazałą statuetkę złotego buta. To dowód uznania za wyczyn w sezonie zasadaniczym.

W USA liga rozgrywana jest systemem faz: zasadniczej i play-off. Za ten pierwszy okres najlepszy strzelec otrzymuje złotego buta. Tym razem okazał się nim Messi, który w 28 meczach zdobył 29 goli. Wyprzedził w klasyfikacji strzelców Gabończyka Denisa Bouangę z Los Angeles FC (24 gole, dziewięć asyst) i Anglika Sama Surridge'a z Nashville SC (24 gole i cztery asysty).

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego Messi i Surridge zmierzyli się w bezpośrednim meczu. Inter Miami i Nashville SC trafiły na siebie w 1/8 finału Major League Soccer. Ta faza sezonu rozgrywana jest w systemie meczu i rewanżu. Wiadomo, że do drugiego spotkania w lepszych nastrojach przystąpi Messi.

Argentyńczyk, tuż po tym jak otrzymał Złotego Buta za sezon zasadniczy, zdobył dwa gole i walnie przyczynił się do pokonania Nashville 3:1. Najpierw pokonał bramkarza strzałem głową, a w samej końcówce wykorzystał nieporozumienie w defensywie rywali. Poza nim do siatki trafił jeszcze Tadeo Allende. Dla rywali bramkę strzelił Hany Mukhtar. Rewanż zostanie rozegrany 2 listopada.