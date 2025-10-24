Ależ wieści ws. powrotu Lewandowskiego! Hiszpanie ogłaszają przed El Clasico

Robert Lewandowski przez większość kariery był znany z żelaznego zdrowia, ale ostatnio coraz częściej doznaje kontuzji. Ominął większość końcówki poprzedniego sezonu, a w rozgrywkach 2025/2026 pauzował już dwukrotnie. Wszystko przez problemy z udem. W międzyczasie Polak stracił też pewne miejsce w jedenastce FC Barcelony, również ze względu na coraz lepszą grę Ferrana Torresa.

Lewandowski wróci szybciej, niż zakładaliśmy?

Ostatniej kontuzji Lewandowski doznał w meczu reprezentacji Polski z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata. Początkowo hiszpańskie media twierdziły, że absencja napastnika potrwa od czterech do sześciu tygodni, ale wygląda na to, że szybciej wróci do zdrowia. Mówił o tym Wojciech Szczęsny w rozmowie z Eleven Sports. - Z tego co wiem, jest bliższy powrotu, niż wszyscy się spodziewają - rzucił w czwartek bramkarz FC Barcelony.

Podobnego zdania jest hiszpański dziennikarz Javi Miguel Club z "AS". Za pośrednictwem portalu "X" przekazał kibicom, że Lewandowski prawdopodobnie będzie gotowy do gry z Elche. A ten mecz Barca rozegra już 2 listopada! To by oznaczało, że Polak straciłby łącznie tylko trzy spotkania - z Gironą, Olympiakosem i nadchodzące z Realem Madryt.

Dotychczas w sezonie 2025/2026 Lewandowski rozegrał dla Barcy 9 meczów (7 w La Liga oraz 2 w Lidze Mistrzów), w których strzelił 4 gole. Do tego wystąpił w 3 spotkaniach reprezentacji Polski, w których zanotował 2 gole i jedną asystę.