Zagotowało się ws. największej kompromitacji w historii. "Legia, a nie Lech"

Lech Poznań jako jedyna polska drużyna był murowanym faworytem do zwycięstwa w 2. kolejce Ligi Konferencji. Na jego drodze stanął bowiem zespół z Gibraltaru, Lincoln Red Imps. Co zrobili jednak podopieczni Nielsa Frederiksena? Skompromitowali się. I to solidnie. Przegrali 1:2 "Gibraltarska liga jest sklasyfikowana na 54. miejscu w rankingu UEFA. Za Andorą, Białorusią, Luksemburgiem, Czarnogórą, Walią. Jedynie przed San Marino. Jeszcze nigdy w historii polski zespół nie przegrał z zespołem z tak słabej ligi! Levadia, Dudelange czy Stjarnan wyglądają przy Lincoln jak potentaci" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl, sugerując, że była to najpewniej "najbardziej wstydliwa porażka w historii".
Na ten temat dyskutowano też w piątkowym studiu programu "To jest Sport.pl". Ba, doszło nawet do sprzeczki między gośćmi. - Czy to największa kompromitacja polskiej drużyny w Europie? Tak! Nie znajdziesz [innej, przyp. red.] - wypalił od razu Jakub Kosecki. Jednak z jego zdaniem nie zgodził się Piotr Żelazny. Przytoczył dwa przykłady innych meczów, które według niego jeszcze nie chlubniej zapisały się na kartach historii. Oba dotyczyły Legii Warszawa.
- Wiesz, jaka jest największa kompromitacja polskiej drużyny w Europie? Vetra Wilno. No dużo większa. Zdecydowanie bardziej wstyd po Vetrze Wilno i po ataku jakiś troglodytów na Wilno niż teraz - mówił. Do czego nawiązał dziennikarz? Do wydarzeń z 2007 roku i meczu wyjazdowego Legii na Litwie w 2. rundzie Pucharu Intertoto.
Wówczas po pierwszej połowie warszawianie przegrywali 0:2, ale szans na odrobienie start nie mieli. Ba, nie mieli nawet okazji, by zagrać jeszcze w tych rozgrywkach. Na drodze skutecznie stanęli ich kibice, którzy licznie przybyli do obcego kraju. Już kilka godzin wcześniej dewastowali miasto, a w trakcie przerwy w meczu sforsowali ogrodzenie, weszli na boisko uzbrojeni w metalowe pręty i sztachety i niszczyli, co spotkali na drodze. Interweniować musiała nawet policja na koniach. Polskiemu klubowi wlepiono wielkie kary i wykluczono go z rozgrywek.
Kosecki domagał się jednak, by znaleźć największą kompromitację, ale pod względem sportowym. Bo jego zdaniem taką jest właśnie porażka Lecha. Żelazny jednak nie dawał za wygraną i przytoczył jeszcze jedno spotkanie Legii, które również uznał za solidną kompromitację, większą niż poznaniaków. - Kolejna kompromitacja: wpuszczenie nieuprawnionego zawodnika w meczu z Celtikiem Glasgow. To jest kompromitacja! - mówił. - Sportowo - domagał się Kosecki. - Słuchaj, zrobiliśmy dżem z Celtiku. Van Dijk wąchał perfumy Jakuba Koseckiego - podkreślał były reprezentant Polski. - I co z tego? A kto grał dalej? - stawał w kontrze Żelazny.
Zobacz też: Sceny w meczu Ekstraklasy! Na wygraną czekają od blisko trzech miesięcy.
- Nie obchodzi mnie to. To jest moment, chwila. W tamtym czasie to nie była kompromitacja. Kompromitowała się jedna osoba, a tutaj [w przypadku Lecha, przyp. red.] chodzi o całą drużynę - podkreślał Kosecki. Ale Żelazny wciąż nie zgadzał się z jego zdaniem. - Nie skompromitowała się jedna osoba, skompromitował się cały klub - odpowiadał. - Nie, ja się nie skompromitowałem. Ja zrobiłem dżem z ludzi - zaznaczał Kosecki. W końcu dziennikarz nieco uległ. Choć nadal uważał, że to, co wydarzyło się w meczu z Celtikiem to większa kompromitacja niż porażka Lecha, to zmienił nieco ton wypowiedzi. - Dobrze, nie [skompromitowali się, przyp. red.] piłkarze, a pion organizacyjny - puentował.
A co wydarzyło się we wspomnianym meczu z Celtikiem w 2014 roku? W 3. rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów Legia wygrała z rywalami 4:1. W rewanżu także triumfowała - 2:0 - ale ostatecznie do kolejnej rundy nie awansowała. W drugim starciu wpuściła w końcówce na boisko Bartosza Bereszyńskiego, który nie był uprawniony do gry. Powinien pauzować za czerwoną kartkę. Dlatego też finalnie przyznano Celtikowi walkowera i to on awansował dalej.
Cały piątkowy program "To jest Sport.pl" można znaleźć poniżej. Zachęcamy do oglądania!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!