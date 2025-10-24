Ależ zwrot ws. przyszłości Krychowiaka! "Definitywnie zakończy"

Krychowiak bez wątpienia jest jednym z najlepszych polskich piłkarzy XXI wieku. W trakcie kariery grał w wielkich klubach, jak Sevilla, PSG, West Brom czy Lokomotiv Moskwa. Największe sukcesy bez wątpienia osiągał w pierwszym z wymienionych, w barwach którego dwukrotnie wygrywał Ligę Europy. Przez lata był też etatowym reprezentantem kraju, dla którego rozegrał równe sto spotkań.

W ostatnich sezonach piłkarz już odcinał kupony od kariery, najpierw występując w Arabii Saudyjskiej, a następnie na Cyprze w Anorthosisie Famagusta. Jednak w czerwcu jego kontrakt dobiegł końca, a Krychowiak nie znalazł nowego pracodawcy. Aż do 22 października, gdy został oficjalnie zarejestrowany do rozgrywek warszawskiej ligi okręgowej jako piłkarz Mazura Radzymin. To klub, w którym występują raper Kuba "Quebonafide" Grabowski oraz Jakub Rzeźniczak. Co ciekawe, Quebo i Krychowiak niedawno byli na wspólnych wakacjach wraz z kamerą Kanału Zero. Bardzo możliwe więc, że to tam muzyk przekonał piłkarza na transfer do Mazura. Nowy zespół najprawdopodobniej nie nacieszy się jednak na długo Krychowiakiem.

Wprawdzie prezes klubu Bogusław Król powiedział, iż piłkarz został zarejestrowany do 29 czerwca 2026 roku. Ale w piątek "Super Express" poinformował, że jego przygoda w Mazurze będzie trwała zaledwie jedno spotkanie.

"Według naszych informacji epizod w drużynie z ligi okręgowej ma być krótki. Krychowiak chce zagrać tylko jeden mecz, po nim już definitywnie zakończy karierę. Wydarzenie ma mieć charakter sportowy i marketingowy" - napisał dziennikarz "SE", Michał Skiba.

Mazur Radzymin najbliższe spotkanie zagra 25 października, a jego rywalem będą rezerwy Polonii Warszawa. Nie wiadomo czy Krychowiak będzie gotowy na ten mecz.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o samym klubie z Radzymina, to dziennikarze Sport.pl Krzysztof Smajek i Dawid Szymczak w październiku udali się do Mazura, na temat którego przygotowali obszerny reportaż. Link do tekstu znajdziecie w tym miejscu.