Gwiazdor Liverpoolu się nie zastanawiał. Od razu wymienił Lewandowskiego

103 gole dla Borussii Dortmund, aż 344 dla Bayernu Monachium i 103 dla FC Barcelony - to statystyki Roberta Lewandowskiego od kiedy gra w najmocniejszych ligach Europy. W katalońskim klubie wciąż ma szansę poprawić liczby, bo pozostaje czynnym zawodnikiem i pojawia się na murawie, choć nie tak często, jak miało to miejsce jeszcze sezon temu. Mimo wszystko to w Polaku wielu ekspertów upatruje jednego z najlepszych obecnie napastników świata. - W pełni swojej siły, to Robert Lewandowski [jest najlepszym napastnikiem, przyp. red.] - twierdził Andy Cole. Ale nie tylko on tak sądzi.

Piłkarz Liverpoolu mówi wprost. Oto TOP 3 napastników. Robert Lewandowski w gronie wybranych

Głos w sprawie najlepszych obecnie napastników świata zabrał również Hugo Ekitike. Gwiazdor Liverpoolu wymienił trzy typy w jednym z nagrań na YouTube. Nie wskazał jednak na żadnego z kolegów z angielskiego klubu. Na kogo więc postawił? - Haaland, Mbappe i Lewandowski - powiedział Francuz, choć przy nazwisku Polaka nieco się zawahał.

Mimo wszystko postawił na tę postać. I jego wybory nie wydają się być kontrowersyjne. Trudno z nimi polemizować. Faktycznie, to zawodnicy, którzy już od kilku lat wyróżniają się najbardziej. Ekitike był też zapytany o TOP 3 skrzydłowych. I tutaj również wielkich kontrowersji nie wzbudził. - Yamal, Salah, Olise - wymienił.

Dobre wieści ws. Lewandowskiego. Szczęsny ogłasza

Lewandowski poddaje się obecnie rekonwalescencji. Kontuzji nabawił się podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. Od tego czasu pozostaje poza placem gry. Nie zagrał w meczach z Gironą (2:1) i Olympiakosem (6:1). Na pewno nie pojawi się też na murawie w wyczekiwanym El Clasico, które odbędzie się już w niedzielę 26 października. I spodziewano się, że opuści również kolejne mecze, ale nadzieję w serca kibiców wlał Wojciech Szczęsny.

- Z tego co wiem, jest bliższy powrotu, niż wszyscy się spodziewają - mówił bramkarz, co może oznaczać, że Lewandowski wróci na boisko już na początku listopada. To byłaby również znakomita wiadomość dla polskich kibiców przed decydującym o awansie na mistrzostwa świata 2026 lub do baraży zgrupowaniu. Biało-Czerwoni zagrają z Holandią i Maltą i obecność 37-letniego napastnika z pewnością byłaby ogromnym wzmocnieniem.