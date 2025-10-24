18-letni Polak zachwyca całe Niemcy. "Sprawia, że gwiazdy drżą"

FSV Mainz słabo rozpoczęło obecny sezon. Jeśli chodzi o ligę, to zespół poniósł już pięć porażek i znajduje się blisko strefy spadkowej. Zdecydowanie lepiej idzie mu za to w Lidze Konferencji, w której najpierw awansował do fazy ligowej po wyeliminowaniu norweskiego Rosenborga, a potem zanotował dwa zwycięstwa. Czwartkowy triumf ze Zrinjskim Mostar był skromny, natomiast zwłaszcza polscy fani mają powody do zadowolenia.

Niemcy oczarowane polskim obrońcą. "Sprawia, że gwiazdy drżą"

Po raz drugi z rzędu w podstawowym składzie niemieckiej ekipy wystąpił Kacper Potulski, który dopiero pięć dni temu świętował 18. urodziny. Przed trzema tygodniami zaliczył on "bardzo dojrzały" występ przeciwko Omonii Nikozja, a teraz potwierdził formę również z bośniackim zespołem. Tym razem spędził na boisku 90 minut.

"Ten 18-latek sprawia, że gwiazdy drżą" - przekazał dziennik "Bild". "W uzasadnieniu napisano, że zagrał wręcz bezbłędny mecz, a w roli szefa defensywy gra jak rutyniarz - mądrze i na dużym spokoju" - przytoczył dziennikarz Tomasz Urban. Ostatecznie dziennikarze przyznali mu "dwójkę" w sześciostopniowej skali, w której "jedynka" to występ na poziomie klasy światowej.

Potulski miał 58 kontaktów z piłką, zanotował 44 na 54 celnych podań (81 proc.) oraz zaliczył dwa odbiory i cztery wygrane pojedynki w powietrzu. Pochwalił go również "Kicker", który jednak ocenił go "jedynie" na 3,5. Bo Henriksen nie wyklucza, że już niebawem może on zadebiutować w rozgrywkach ligowych. - Jego czas nadejdzie, także i w Bundeslidze. Może już w niedzielę ze Stuttgartem, zobaczymy - rzucił trener.

Potulski jest wychowankiem Legii Warszawa, z której przeniósł się do FSV Mainz w 2023 roku. Od tamtej pory rozegrał 12 meczów w zespole U17, 28 w U19 oraz dziewięć w rezerwach. Łącznie strzelił w nich osiem goli i zaliczył trzy asysty. Jest obecnie etatowym kadrowiczem drużyny U21 Jerzego Brzęczka, choć rozegrał w niej tylko jeden mecz przeciwko Macedonii Północnej.