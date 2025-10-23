To w tym klubie będzie grał Leo Messi! Jest oficjalny komunikat

Od lipca 2023 roku Leo Messi jest zawodnikiem Interu Miami. W styczniu tego roku Argentyńczyk wszedł w ostatni rok swojego kontraktu z klubem MLS. W sierpniu tego roku zagraniczne media pisały, że Messi prawdopodobnie zostanie w Stanach Zjednoczonych.

Leo Messi dłużej w MLS

Teraz wszystko jest już jasne. Leo Messi podpisał nową umowę z Interem Miami. Jego klub wrzucił krótki film w serwisie X, na którym najważniejsza rzecz jest taka, że Argentyńczyk parafuje umowę z Interem Miami do końca czerwca 2028 roku. W momencie zakończenia umowy będzie mieć 41 lat.

Messi w tym sezonie zagrał w 36 spotkaniach, zdobył 32 gole i miał 18 asyst. W sumie jego bilans dla Interu Miami to: 82 mecze, 71 bramek i 37 asyst. Argentyńczyk w ostatnich czterech meczach w barwach Interu Miami zdobył aż pięć bramek i miał aż siedem asyst.

"Choć w 2022 roku wydawało się, że Messi rozgrywa na mistrzostwach świata w Katarze swój "ostatni taniec", to obecnie oczywiste wydaje się, że Argentyńczyk pociągnie jeszcze do kolejnego mundialu. Media niedawno obiegły nawet plotki, że w głowie Leo może być powrót do mocnej, europejskiej ligi - w której lepiej przygotowałby się do imprezy docelowej w USA, Kanadzie i Meksyku" - pisał w lipcu tego roku Kacper Marciniak ze Sport.pl. Ostatecznie z transferu nic nie wyszło, choć Messi miał atrakcyjną ofertę z Al-Ahli.

Messi, zanim trafił do MLS, miał przepiękną karierę w PSG oraz w FC Barcelonie. W tym drugim klubie zagrał aż 778 meczów i miał imponujące statystyki: 672 goli i 303 asysty. W Paryżu jego bilans to: 75 spotkań, 32 gole i 35 asyst.