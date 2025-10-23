Niebywałe, co wyszło na jaw o Rashfordzie. "Żaden by mu nie zaufał"

Marcus Rashford fantastycznie rozpoczął swoją grę dla Barcelony. Swoją postawą na boisku sprawia, że coraz częściej słychać o konieczności wykupu Anglika z Manchesteru United. Nie wszyscy wierzą jednak w odmianę 27-latka, który przed wypożyczeniem do Dumy Katalonii przez długi czas nie mógł nawiązać do pochwał z początku kariery.

- Powiedzmy sobie szczerze. Ilu piłkarzy w Anglii zaufałoby Rashfordowi, jeżeli byliby razem w drużynie? Żaden. Mogą tego nie przyznawać publicznie, ale oni naprawdę tak czują. - powiedział Paul Parker, były piłkarz Manchesteru United i ekspert telewizyjny, cytowany przez Sport.es.

Zdaniem Parkera, prawdziwa twarz Marcusa Rashforda to ta, którą prezentował przez lata w barwach Czerwonych Diabłów. - Za czasów gry w United nie robił nic. Na boisku był leniwy, zawodził swoich kolegów. Jeżeli nie dajesz z siebie wszystkiego w drużynie której jesteś wychowankiem, w której trenowałeś przez lata, w mieście, w którym dorastałeś... To normalne, że ludzie będą tobą zawiedzeni.

"Rashford wykorzystuje okoliczności"

Paul Parker ma też wątpliwości czy 27-latek grałby tak dużo, jeżeli inni piłkarze Barcelony byliby w pełni sił. - Jasne, ma teraz dobry czas, ale nie uważam tego za jakąś niepodważalną sprawę. Czy grałby tyle, jeżeli Lamine Yamal, Raphinha i Robert Lewandowski byli zdrowi? Ja tak nie uważam, więc dla mnie to nie jest poważna kwestia. Wszystko dobre, co obecnie spotyka Rashforda, to jest zbieg okoliczności - uważa Anglik.

Marcus Rashford w Barcelonie spisuje się bardzo dobrze. Zagrał do tej pory 12 razy we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 5 bramek i zaliczając 6 asyst. Parker z kolei największe sukcesy święcił w barwach Manchesteru United, gdzie grał w latach 1991-96. Zdobył wtedy trzykrotnie mistrzostwo i dwukrotnie puchar Anglii. Reprezentował też barwy Fulham oraz Queens Park Rangers.