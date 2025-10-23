Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Niebywałe, co wyszło na jaw o Rashfordzie. "Żaden by mu nie zaufał"
Hansi Flick jest niezwykle zadowolony z postawy Marcusa Rashforda. Wypożyczony z Manchesteru United piłkarz godnie zastępuje kontuzjowanych kolegów z Barcelony. Nie wszyscy jednak wierzą, że oglądamy obecnie nowego, lepszego Rashforda. W brytyjskich mediach pojawiają się opinie, że Anglik tylko wykorzystuje korzystne dla niego okoliczności, a grając dla swojego macierzystego klubu, zawodził wszystkich.
SOCCER-CHAMPIONS-NEW-BAR/
Fot. REUTERS/Scott Heppell

Marcus Rashford fantastycznie rozpoczął swoją grę dla Barcelony. Swoją postawą na boisku sprawia, że coraz częściej słychać o konieczności wykupu Anglika z Manchesteru United. Nie wszyscy wierzą jednak w odmianę 27-latka, który przed wypożyczeniem do Dumy Katalonii przez długi czas nie mógł nawiązać do pochwał z początku kariery.

Zobacz wideo Pewne zwycięstwo BOGDANKI LUK Lublin na starcie sezonu 2025/26. Marcin Komenda wybrany MVP spotkania

- Powiedzmy sobie szczerze. Ilu piłkarzy w Anglii zaufałoby Rashfordowi, jeżeli byliby razem w drużynie? Żaden. Mogą tego nie przyznawać publicznie, ale oni naprawdę tak czują. - powiedział Paul Parker, były piłkarz Manchesteru United i ekspert telewizyjny, cytowany przez Sport.es

Zdaniem Parkera, prawdziwa twarz Marcusa Rashforda to ta, którą prezentował przez lata w barwach Czerwonych Diabłów. - Za czasów gry w United nie robił nic. Na boisku był leniwy, zawodził swoich kolegów. Jeżeli nie dajesz z siebie wszystkiego w drużynie której jesteś wychowankiem, w której trenowałeś przez lata, w mieście, w którym dorastałeś... To normalne, że ludzie będą tobą zawiedzeni.

"Rashford wykorzystuje okoliczności"

Paul Parker ma też wątpliwości czy 27-latek grałby tak dużo, jeżeli inni piłkarze Barcelony byliby w pełni sił. - Jasne, ma teraz dobry czas, ale nie uważam tego za jakąś niepodważalną sprawę. Czy grałby tyle, jeżeli Lamine Yamal, Raphinha i Robert Lewandowski byli zdrowi? Ja tak nie uważam, więc dla mnie to nie jest poważna kwestia. Wszystko dobre, co obecnie spotyka Rashforda, to jest zbieg okoliczności - uważa Anglik. 

Marcus Rashford w Barcelonie spisuje się bardzo dobrze. Zagrał do tej pory 12 razy we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 5 bramek i zaliczając 6 asyst. Parker z kolei największe sukcesy święcił w barwach Manchesteru United, gdzie grał w latach 1991-96. Zdobył wtedy trzykrotnie mistrzostwo i dwukrotnie puchar Anglii. Reprezentował też barwy Fulham oraz Queens Park Rangers

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe