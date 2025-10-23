A jednak! Ujawnili całą prawdę o relacjach Messiego z Barceloną

Przed czterema laty Leo Messi odszedł z Barcelony w smutnych okolicznościach. Duma Katalonii nie była w stanie przedłużyć kontraktu Argentyńczyka, jak podano, z powodów finansowych i strukturalnych. Po tak długim czasie sprawa wciąż wzbudza silne emocje.

O relacjach między Joanem Laportą a Leo Messim i jego rodziną w podcaście Sports360 opowiedział Jordi Mestre. Były wiceprezydent klubu przekazuje, że Argentyńczyk i jego najbliżsi są na Laportę bardzo źli. - Mówili, że te relacje można naprawić na grillu. Nic z tego - powiedział, nawiązując do opinii prezydenta Barcelony sprzed kilku lat. Laporta stwierdził wtedy, że sprawa przedłużenia kontraktu z Messim jest do rozwiązania dzięki spotkaniu przy grillu.

Jordi Mestre opowiedział także o zasługach Argentyńczyka względem Barcelony. - Myślę, że wszystko, co robiliśmy i co zrobimy dla Messiego to za mało. To, co on nam dał, jest nie do ocenienia. Tournée z nim były na zupełnie innym poziomie zainteresowania niż te bez niego. Jasne, zarabiał niezwykle dużo, ale zdecydowanie na to zasługiwał. Barcelona dzięki niemu niesamowicie się wzbogaciła. Największe gwiazdy światowej piłki chciały tu przychodzić, bo Messi tu był. Chciałbym zrobić dla niego coś historycznego, by kolejne pokolenia na zawsze pamiętały o nim. Przykładowo, nazwać jedną z trybun imieniem Leo Messiego.

Messi z Barcelony odszedł po sezonie 2020/21. Argentyńczyk dołączył wtedy do Paris Saint Germain. W stolicy Francji spędził dwa sezony. Po odejściu z Parku Książąt przyszedł czas na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Od ponad dwóch lat Messi reprezentuje Inter Miami grający w MLS.