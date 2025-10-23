Ukraińcy uderzają w kibiców Legii przed meczem z Szachtarem. "Dla takich Polaków..."

Legia Warszawa ma za sobą nie najlepsze tygodnie. Nie wygrała już od trzech spotkań. Ba, przegrała trzy mecze z rzędu. Nic więc dziwnego, że w klubie zrobiło się gorąco i stołek, na którym siedzi Edward Iordanescu, zaczyna parzyć, choć działacze temu zaprzeczają. Szansę na przełamanie warszawska drużyna będzie miała już w czwartek, kiedy zmierzy się z Szachtarem Donieck w 2. kolejce Ligi Konferencji. - Jeżeli Szachtar nie pokona takiej Legii, to z kim będą w stanie wygrać? - pytał Wiktor Gracziow, wierząc w zwycięstwo ukraińskiego zespołu. Na Ukrainie sporo pisze się o nadchodzącym starciu, a także o... kibicach warszawian.

Ukraińcy pochwalili kibiców Legii. A potem... takie ciosy

Cały artykuł poświęcił im portal champion.com.ua. "Piękno i brzydota kibiców Legii: biją piłkarzy, nienawidzą Putina i uważają Lwów za Polskę" - brzmi tytuł. Dziennikarze podkreślili, że fani Legii potrafią zaimponować światu niezwykłymi transparentami. Pokazali nawet kilka z nich. Pochwalili ich m.in. za te, wymierzone we Władimira Putina, bo po wybuchu wojny kibice okazali wsparcie Ukrainie. "'Legioniści' znaleźli wdzięczną publiczność także na Ukrainie, kiedy w marcu i kwietniu 2022 r. zadedykowali Władimirowi Putinowi i Aleksandrowi Łukaszence kilka obscenicznych plakatów" - czytamy.

Czasami kibice pokazują się jednak też z tej gorszej strony. I sporo miejsca temu aspektowi poświęciła redakcja. "Bójki, grzywny, skandale... Opowiadamy o ultrasach, których wizyta budzi obawy w największych miastach kontynentu" - informowała. Mimo sprzeciwu kibiców Legii wobec działań Putina Ukraina nie jest pewna, jaki konkretnie stosunek mają do niej kibice z Warszawy.

Ukraińcy bezlitośni dla kibiców Legii

"Jednocześnie niejednoznaczny jest stosunek sympatyków Legii do Ukrainy. To skrajna prawica. Dla takich Polaków Lwów, a nawet Wilno to wciąż Polska. W 2015 roku doprowadziło to do kilku bójek między kibicami Teddy Boys '95 a fanami Dynama i Karpat. Po tych starciach byli nawet ranni" - pisali dosadnie dziennikarze.

Wypomnieli też kilka innych negatywnych zachowań kibiców, za które klub często musiał płacić kary finansowe. Ukraińcy obawiają się więc o atmosferę nadchodzącego starcia piłkarskiego. "Piłkarzom Szachtara można jedynie doradzić, aby nie podnosili wzroku, a w razie zwycięstwa jak najszybciej opuścili 'miejsce zbrodni'" - puentowali. Mecz Szachtara z Legią odbędzie się w Krakowie. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 18:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE!