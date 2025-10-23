Wichniarek wieszczy, gdzie zagra Lewandowski. "Tych pieniędzy już nie przeje"

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony w lipcu 2022 roku. Już wtedy Polak był określany jako "wiekowy" napastnik, a mimo to w wielu spotkaniach pokazywał wysoki poziom. "Lewy" walnie przyczynił się do pięciu trofeów zdobytych przez "Dumę Katalonii" na czele z dwoma tytułami mistrza Hiszpanii. W swoim pierwszym sezonie w barwach Blaugrany Lewandowski został królem strzelców La Ligi. W poprzedniej kampanii zdobył natomiast aż 42 bramki w 52 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Yamal chce sprzedawać autografy?! Kosecki: Dla mnie to jest straszna głupota

Lewandowski blisko opuszczenia Barcelony. Arabia Saudyjska go skusi?

Wiele wskazuje na to, że w FC Barcelona nie przedłuży wygasającej w czerwcu przyszłego roku umowy i Lewandowski będzie zmuszony do opuszczenia klubu. W tym sezonie Polaka trapią kontuzje, a przede wszystkim Katalończycy chcą poszukać kogoś młodszego do ataku i wtedy "Lewy" musi zwolnić miejsce nowemu zawodnikowi.

Chętnych na zakontraktowanie żywej legendy futbolu jednak nie będzie brakować. W przestrzeni medialnej pojawia się już wiele potencjalnych kierunków. Są wśród nich oczywiście te związane z Arabią Saudyjską. Grę w tym kraju wybrał m.in. Cristiano Ronaldo, który jest obecnie piłkarzem Al-Nassr. Lewandowski kieruje się jednak w trakcie kariery nieco innymi zasadami i nie wiadomo, czy da się skusić na Bliski Wschód.

- Lewandowski musi się zastanowić teraz, co zrobić. Czy jest gotowy zarabiać mniejszą kasę, ale żyć w Barcelonie i grać na Camp Nou, czy pójść do Arabii Saudyjskiej zarabiać pieniądze, których i tak już nie przeje. On już zarobił ogromną kasę, która wystarczy jego dzieciom i dzieciom jego dzieci. Pytanie brzmi: czy Lewandowski jest gotów grać na peryferiach wielkiej piłki? - zapytał na antenie "Kanału Sportowego" Artur Wichniarek, były piłkarz, obecnie ekspert.

To idealna liga dla Lewandowskiego. Wichniarek wskazał przykłady

Wichniarek rozważał jeszcze amerykańską MLS jako potencjalny kierunek transferowy dla Lewandowskiego, ale po chwili podkreślił, że być może najlepszym wyborem będzie włoska Serie A. Można tam znaleźć w przeszłości i teraźniejszości grupę piłkarzy, która mając około 40 lat, prezentowała wysoki poziom. Wichniarek podał dwa takie przykłady.

- A może Robert powinien trafić do Milanu? Włoski klub byłby ciekawym miejscem dla Roberta. Serie A to kolejne miejsce do sprawdzenia się. Seria A zawsze patrzyło tylko na formę sportową, a nie datę urodzin. Wystarczy podać przykłady Paolo Maldiniego czy Zlatana Ibrahimovicia - zakończył.

Czytaj także: A jednak! To Mioduski wstrzymuje najważniejszą decyzję. Oto powód

W tym sezonie w barwach Barcelony Lewandowski rozegrał dziewięć spotkań i strzelił cztery gole. Obecnie leczy uraz mięśnia dwugłowego uda.