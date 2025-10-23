Legia brutalnie obnażona. Tak ją podsumowali. "Jeśli nie Legię, to kogo?"

Chaos związany z posadą trenera Edwarda Iordanescu sprawia, że każde boiskowe potknięcie Wojskowych jest jeszcze mocniej uwydatniane. Tych potknięć w ostatnim czasie było dużo, ponieważ trwa passa trzech porażek z rzędu. Legia bardzo potrzebuje wygranej z Szachtarem, by choć trochę ugasić zakulisowe pożary.

O prawdopodobieństwie osiągnięcia dobrego rezultatu przez Szachtar wypowiedział się w rozmowie z portalem Sport.ua Walerij Kriwiencow, wychowanek donieckiego klubu i 17-krotny reprezentant Ukrainy - Moim zdaniem, obie drużyny mają podobne szanse na wygraną. Fakt, że mecz będzie rozgrywany w Krakowie nie wpływa na moją ocenę. Kiedy jesteś na boisku, liczy się piłka, ważni są twoi koledzy z boiska oraz rywale. Nie zwracasz uwagi na trybuny, kto cię dopinguje, a kto ci życzy źle.

Kriwiencow skomplementował też dynamiczny rozwój polskiej piłki klubowej w ostatnich latach - Myślę, że mają wiele drużyn solidnych w skali europejskiej. Są dobrze wytrenowani i zorganizowani. Grają twardo, ale występuje duża różnorodność taktyczna. Potrafią dobrze grać w ofensywie i defensywie, często wykorzystując liczne podania na skrzydła. Szachtar nie będzie miał łatwej przeprawy.

"Jak nie z Legią, to z kim?"

Optymistyczniej o szansach ukraińskiego klubu wypowiada się inny były piłkarz tej drużyny, Wiktor Gracziow. Uznaje on Szachtara za faworytów starcia z Legią, zwłaszcza w kontekście ostatnich złych wyników Wojskowych. - Jeżeli Szachtar nie pokona takiej Legii, to z kim będą w stanie wygrać? Legia jest dziewiąta w lidze, przegrała też na otwarcie Ligi Konferencji. Jeśli Szachtar zagra dobrze taktycznie i na maksymalnym skupieniu, to wygra.

Dzisiejsze spotkanie będzie trzecią potyczką między Legią a Szachtarem w historii. W obu poprzednich spotkaniach górą byli Ukraińcy - w eliminacjach Ligi Mistrzów 2006/07 zwyciężyli 1:0 w Doniecku i 3:2 w Warszawie. A jak będzie w Krakowie? Mecz Szachtar Donieck - Legia Warszawa rozpocznie się o godzinie 18:45. Serdecznie zapraszamy do śledzenia tego meczu w relacji na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.