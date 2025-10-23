Cały świat zobaczył, jaką oprawę wywiesili kibice podczas meczu LM

Galatasaray fatalnie rozpoczęło zmagania w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Już w pierwszym meczu boleśnie poległo z Eintrachtem Frankfurt aż 1:5. Dwa tygodnie później sprawiło za to niemałą sensację, kiedy po golu Victora Osimhena turecki zespół pokonał Liverpool. Formę potwierdził również w środę, kiedy pewnie wygrał z FK Bodo/Glimt 3:1.

Sceny podczas meczu Galatasaray w Lidze Mistrzów. Oto co zrobili tureccy kibice

Już podczas ostatniego starcia z ekipą Arne Slota fani Galatasaray postanowili wyrazić wsparcie wobec zaatakowanej przez Izrael Palelestyny. "Jeśli Jerozolima nie jest wolna, świat jest zniewolony" - można było przeczytać na jednym z wywieszonych banerów. Podobnych transparentów nie zabrakło w trakcie środowego spotkania.

"Ludzkość straciła sumienie w Gazie", "Oby dzieci w Gazie mogły żyć", "Ludobójstwo Palestyńczyków", "Wolna Palestyna" - można było na nich przeczytać. Gdyby tego było mało, to pojawiła się również oprawa z napisem: "Stop ludobójstwu". Tuż przed pierwszym gwizdkiem arbitra wywieszono za to mozaikę flagi Palestyny. Można spodziewać się zatem kary od UEFA, gdyż regulamin surowo zabrania takich gestów.

Momentalnie zareagowali za to użytkownicy portalu X. Były to wyłącznie pozytywne komentarze. "Powiem to jeszcze raz: Galatasaray ma najlepszych kibiców na świecie", "po raz kolejny udowodnili, że są inni", "kibice Galatasaray bez wątpienia należą do najlepszych w Europie. Podczas transmisji słychać ich było przez cały czas" - czytamy. Jeden z nich dostrzegł nawet, że z atmosferą na Rams Park nie mógł sobie poradzić trener Kjetil Knutsen, który w pewnym momencie włożył do uszu zatyczki.

Rywala doceniło również Bodo. Na profilu norweskiego klubu na portalu X udostępniono wpis ze zdjęciem oprawy, pod którym wyrażono szacunek. "To była wielka przyjemność gościć Was w Stambule. Zjednoczeni dla pokoju!" - odpowiedzieli gospodarze.

Dzięki środowemu zwycięstwu Galatasaray ma już serię sześciu meczów bez porażki. Gdyby tego było mało, to awansowało na 14. lokatę w tabeli fazy ligowej LM z dorobkiem sześciu punktów. Najbliższe spotkanie rozegra już za dwa tygodnie, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Ajaxem.