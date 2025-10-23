Ależ to wygląda dla Polski! Oto ranking UEFA po meczach Ligi Mistrzów

We wtorkowy wieczór Borussia Dortmund "zagrała dla Polski", mówiąc pół żartem, pół serio. Pokonała bowiem 4:2 FC Kopenhagę w Lidze Mistrzów, co pozwoliło naszemu państwu utrzymać 13. lokatę w rankingu UEFA. Dania traciła do nas niespełna punkt, a ewentualne zwycięstwo, czy nawet remis mogły zapewnić jej awans, jednocześnie spychając w dół tabeli Polaków. Na naszą korzyść rozstrzygnął się też mecz FC Barcelony z Olympiakosem. Grecy zajmują 11. lokatę w zestawieniu, tak więc ewentualna porażka mogła otworzyć szansę przed Polską, by już w nadchodzącej kolejce Ligi Konferencji nieco zniwelować stratę. I finalnie kataloński klub pomógł, bo pokonał Olympiakos aż 6:1. W środę rozegrano kolejne, kluczowe dla nas spotkania. Czy utrzymaliśmy pozycję w rankingu?

Polska wciąż z szansami na TOP 10 rankingu UEFA. Bodo/Glimt nie sprostowało wyzwaniu, Slavia Praga się postawiła

Dla Polaków najważniejszymi spotkaniami, które rozegrano 22 października, były: Galatasaray - Bodo/Glimt i Atalanta - Slavia Praga. To właśnie 12. w zestawieniu Norwegia i 10. Czechy są naszymi bezpośrednimi konkurentami w rankingu UEFA. Ewentualne porażki tych drużyn mogły nas zbliżyć do celu, jakim jest 10. lokata. Daje bowiem prawo udziału w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Jak poradzili sobie rywale? Turcy rzeczywiście pomogli Polsce, bo pokonali norweską ekipę. Galatasaray wygrał 3:1. Tym samym kraj znad Wisły nadal traci ledwie 0,212 punktów do Norwegii, a przecież nasze drużyny nie weszły jeszcze do gry w 3. kolejce Ligi Konferencji. A co z czeską drużyną? Ta zadania Polsce nie ułatwiła. Slavia zremisowała 0:0 z Atalantą i zdobyła cenny punkt dla państwa. Tak więc umocniła się na 10. miejscu. Polska traci do niej 4,325 "oczek".

Ranking krajowy UEFA (po środowych meczach):

10. Czechy - 41,700 pkt

11. Grecja - 38,312 pkt

12. Norwegia - 37,587 pkt

13. Polska - 37,375 pkt

14. Dania - 36,481 pkt

15. Austria - 32,250 pkt.

Polskie ekipy powalczą o kolejne punkty

I właśnie dziś, czyli w czwartek, m.in. nasze drużyny wracają do gry, choć też zagrają rywale! Po raz pierwszy w historii Ligi Konferencji aż cztery zespoły pochodzącą z jednego kraju - z Polski. Rozegrają mecze 3. kolejki i będą mieli szansę dopisać cenne punkty. O tej samej godzinie na boisko wyjdą Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Pierwsza z ekip zmierzy się z Szachtarem Donieck, a druga z RC Strasbourg. Te mecze zaplanowano na 18:45. Z kolei Lech Poznań i Raków Częstochowa przystąpią do rywalizacji o 21:00. Mistrz Polski zagra z Lincoln Red Imps, a piłkarze Marka Papszuna z Sigmą Ołomuniec. Zapraszamy do śledzenia relacji z wszystkich czterech spotkań naszych zespołów na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.