Był gwiazdą mistrzostw świata. Aż trudno uwierzyć, gdzie teraz zagra

Mistrzostwa świata w Katarze, które odbyły się w 2022 roku, na zawsze zapiszą się w historii piłki nożnej. To właśnie wtedy - po raz pierwszy w dziejach czempionatu - w strefie medalowej oglądaliśmy drużynę z Afryki. I choć Marokańczykom ostatecznie nie udało się wrócić do ojczyzny z krążkiem - przegrali o brąz z Chorwacją (1:2) - to zapisali się w pamięci kibiców jako bohaterowie. Jedną z głównych postaci był Hakim Ziyech.

Ziyech zagra w ojczyźnie. Czekał na to całe życie

Choć trudno w to uwierzyć - mowa o reprezentancie Maroka, który nigdy w swojej karierze nie grał w marokańskim klubie. Urodził się w holenderskim Dronten i to właśnie w Holandii rozpoczynał przygodę z futbolem. Grał dla Heerenveen, Twente Enschede i Ajaxu Amsterdam. Z tym ostatnim klubem dotarł do półfinału Ligi Mistrzów 2019.

W 2020 roku za 40 milionów euro trafił do Chelsea, z którą udało mu się wygrać najważniejsze europejskie trofeum. Jego przygoda na Stamford Bridge nie była jednak do końca udana. Po trzech latach trafił na wypożyczenie do Galatasaray. Koniec końców podpisał z tym klubem kontrakt definitywny. Ostatni sezon spędził w katarskim Al-Duhail.

Od lipca pozostawał wolnym zawodnikiem, ale wygląda na to, że w końcu znalazł klub. I to w ważnym dla siebie - kolejnym sezonie mundialowym. Według znanego włoskiego dziennikarza zajmującego się wieściami transferowymi Hakim Ziyech po raz pierwszy w karierze zagra w drużynie z ojczyzny.

"Hakim Ziyech do Wydad Casablanca, here we go! Marokańska gwiazda wraca do domu, ponieważ dzisiaj uzgodniono umowę. Ziyech był dostępny jako wolny agent i po wielu propozycjach jest gotowy na nowy rozdział w Wydad" - napisał Fabrizio Romano na portalu X.

Ziyech, 64-krotny reprezentant Maroka, dla którego zdobył 25 goli, to niezwykle istotna postać dla kadry prowadzonej przez Walida Regraguiego. Na wspomnianym mundialu 2022 zdobył gola w grupowym meczu z Kanadą i zaliczył asystę w meczu z Belgią. To były kluczowe zwycięstwa Marokańczyków w kontekście awansu do fazy pucharowej.

Kto wie? Być może w przyszłorocznym mundialu - na który Maroko już awansowało - Ziyech znów poprowadzi kadrę do sukcesu. Będzie ona wzmocniona zdolnymi piłkarzami, którzy niedawno zdobyli mistrzostwo świata do lat 20.