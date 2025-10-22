Chorwat przez pół roku mieszkał w Radomiu. Tak podsumował to miasto

Luka Vusković zanotował epizod w Ekstraklasie. W styczniu 2024 roku został wypożyczony z Hajduka Split do Radomiaka Radom, gdzie spędził pół roku. Zanotował wówczas 14 meczów, w których strzelił trzy gole i dołożył asystę, co jest udanym wynikiem jak na środkowego obrońcę, który urodził się w 2007 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Yamal chce sprzedawać autografy?! Kosecki: Dla mnie to jest straszna głupota

Były piłkarz Ekstraklasy opowiedział, jak się żyje w Polsce

Aktualnie jest on zawodnikiem Tottenhamu, ale ogrywa się w Hamburger SV na wypożyczeniu. Wcześniej defensor grał w m.in. KVC Westerlo z Belgii, gdzie również został wypożyczony. Teraz zawodnik został poproszony o porównania życia w Polsce i Belgii.

"Wyjechałem z domu z mamą. Mieszkała ze mną, pomagając mi i mojemu bratu w jego sprawie. W Polsce było ciężko. Mieszkanie było kiepskie, miasto (Radom - przyp. red.) też" - stwierdził, cytowany przez profil TheCroatianLad w serwisie X.

Zobacz też: Gorąco wokół posady trenera w klubie Ekstraklasy! Nagle padło: Feio

"W Belgii było lepiej, ale nie było zasłon, ogrzewanie nie działało, marzłem. Miasto? 1000 mieszkańców, wszyscy powyżej 90 roku życia. Mieszkałem w lesie, kupiłem psa, żeby zabić nudę" - dodał.

Wygląda na to, że zagraniczne przygody Luki Vuskovicia na razie nie potoczyły się tak, jak sobie tego wyobrażał. Jednak może w Tottenhamie czy Hamburgu lepiej mu się powiedzie.

Do tej pory Chorwat rozegrał pięć meczów w Hamburger SV i strzelił jednego gola. Serwis Transfermarkt wycenia 18-latka na 18 mln euro. Tottenham kupił go w lipcu 2025 roku z Hajduka Split za 11 mln euro.

Następny mecz Hamburg rozegra w sobotę 25 października z Wolfsburgiem. Aktualnie zespół plasuje się na 11. miejscu w Bundeslidze. W ekipie Wilków gra reprezentant Polski - Kamil Grabara.