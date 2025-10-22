Dogadali się! W tym klubie zagra Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak należy do grona najbardziej zasłużonych reprezentantów Polski w XXI wieku. Podczas bogatej kariery reprezentacyjnej wystąpił w 100 meczach drużyny narodowej. Zdobył w nich pięć goli i wystąpił na czterech wielkich imprezach: dwóch mistrzostwach Europy (2016 i 2021) oraz dwóch mistrzostwach świata (2018 i 2022). Od lipca - po wygaśnięciu kontraktu z Anorthosisem Famagusta - był bez klubu. Okazuje się, że w końcu znalazł zatrudnienie.

Krychowiak ma nowy klub. To już pewne

"Grzegorz Krychowiak jeszcze nie kończy piłkarskiej kariery. W środę został zgłoszony do rozgrywek klasy okręgowej. Będzie występował w Mazurze Radzymin. WP SportoweFakty potwierdziły, że nie ma tu pomyłki" - napisał Tomasz Galiński ze wspomnianego portalu.

Dla Krychowiaka to powrót do ojczyzny po latach gry za granicą. W 2006 roku - jako 16-latek - wyjechał z Arki Gdynia do Girondins Bordeaux. W tym klubie zadebiutował na seniorskim poziomie, a następnie trafił do Stade de Reims. Dobra gra w lidze francuskiej zaowocowała transferem do Hiszpanii. W Sevilli polski pomocnik stał się zawodnikiem międzynarodowego formatu. Wygrał Ligę Europy, a w jednym z finałów zdobył nawet gola.

Po udanym Euro 2016 przeniósł się do Paris Saint-Germain. Niestety, powrót do Francji był dla Krychowiaka początkiem problemów. Nie grał regularnie i szukał szczęścia na wypożyczeniu - najpierw w West Bromwich Albion, a następnie w Lokomotiwie Moskwa. W Rosji występował jeszcze w FK Krasnodar, ale po wybuchu wojny w Ukrainie zdecydował się opuścić ligę kraju agresora. Przeniósł się do AEK Ateny, a następnie na Półwysep Arabski. Grał w saudyjskich Al-Szabab i Abha Club. Ostatnim jego zespołem był cypryjski Anorthosis Famagusta.

Teraz Krychowiak będzie występował w barwach Mazura Radzymin. To o tyle niezwykły klub, że jego właścicielem jest raper Jakub Grabowski, który znany jest pod pseudonimem Quebonafide. Sam gra w tej drużynie. Zawodnikiem Mazura jest też... Jakub Rzeźniczak.

Mazur Radzymin zajmuje ósme miejsce w warszawskiej lidze okręgowej, grupie pierwszej. Ma na koncie 16 punktów i do lidera - zespołu Białe Orły Warszawa - traci dziewięć punktów.