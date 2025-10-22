Wszystko jasne! Oto co będzie pokazywała telewizja Stanowskiego

Kanał Zero od samego początku swojego istnienia robi furorę na platformie YouTube. Na ten moment ma 2,12 mln subskrypcji. Krzysztof Stanowski, założyciel projektu, zajmujący się w przeszłości mocno tematami sportowymi, postanowił pójść o krok dalej. Złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o koncesję satelitarną. KRRiT wydała pozytywną decyzję, a teraz już wiemy, że Kanał Zero TV będzie adresowany do osób od 16. roku życia. Ta informacja przykuwa uwagę. Co jeszcze wynika z dokumentu przedstawionego przez KRRiT?

Audycje publicystyczne zdominują ramówkę. Jest miejsce na sport

W tygodniowym czasie nadawania Kanału Zero TV (od godziny 6 do 23) aż 20 procent treści ma stanowić publicystyka. Widzowie będą mogli również obejrzeć: programy rozrywkowe (12 proc.), edukacyjne (12 proc.), informacyjne (2 proc.), dokumentalne (2 proc.), poradnicze z różnych dziedzin (1 proc.), artystyczno-kulturalne (1 proc.).

Wśród programów publicystycznych dziennikarze mają przeprowadzać wywiady m.in. z ważnymi postaciami sportu. Będą również oczywiście rozmowy z gośćmi ze świata polityki, kultury, technologii czy nauki.

Nie zabraknie również humorystycznych komentarzy na temat polityki. Stacja zadeklarowała, że do ramówki trafią programy newsowe, w tym te na temat sportu. Pojawią się również audycje poradnikowe, a część z nich będzie dotyczyć kwestii zdrowego odżywiania.

Stanowski zbudował dużą popularność

Krzysztof Stanowski jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. W maju startował w wyborach prezydenckich. Wcześniej natomiast mocno zajmował się sportem. Był wśród współwłaścicieli Kanału Sportowego, stworzył również portal Weszło, który zajmuje się głównie piłką nożną.

Kanał Zero przebija jednak zdecydowanie jego poprzednie projekty. Stanowski z pewnością liczy, że dzięki telewizji satelitarnej dotrze m.in. do starszych widzów, którzy nie zaglądają często do internetu.

Kanał Zero TV musi ruszyć w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia decyzji przez KRRiT o przyznaniu koncesji. To w praktyce oznacza, że stacja rozpocznie nadawanie najpóźniej w styczniu 2026 roku.