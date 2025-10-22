Ależ zwrot ws. meczu FC Barcelony. Wydali oficjalny komunikat

Parę miesięcy temu władze La Liga oraz RFEF (Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej) wpadły na pomysł, by rozegrać mecz między Villarrealem a FC Barceloną w Miami. Stowarzyszenie Piłkarzy (AFE) ogłosiło jednak sprzeciw. "Jesteśmy zjednoczeni. Chcemy szacunku i przejrzystości" - przekazano. Boleśnie zareagował na to choćby legendarny Wayne Rooney.

La Liga zamieściła komunikat ws. meczu FC Barcelony w Miami. Piłkarze się ucieszą

Sprawa ucichła w ostatnich tygodniach, natomiast właśnie nastąpił przełom. La Liga zamieściła komunikat, w którym poinformowała, że do wydarzenia w Miami nie dojdzie. Decyzję podjął organizator tego spotkania w USA. Powodem była "niepewność", jaka panowała w Hiszpanii w ostatnim czasie. "La Liga głęboko ubolewa, że projekt, który stanowił historyczną i bezprecedensową szansę na internacjonalizację hiszpańskiej piłki nożnej, nie może zostać zrealizowany" - czytamy.

Zaznaczono, że zorganizowanie takiego meczu byłoby "decydującym krokiem w globalnej ekspansji rozgrywek". Miałoby również mieć wpływ na międzynarodową rozpoznawalność klubów, pozycję zawodników oraz markę hiszpańskiej piłki na tak strategicznym rynku, jakim są Stany Zjednoczone. "Projekt był w pełni zgodny z przepisami federacji i nie wpływał na integralność rozgrywek" - zastrzeżono.

Na tym jednak nie poprzestano. Konkretnie wyjaśniono, co stało za tym pomysłem. Władze La Liga uważają, że wobec rosnącej konkurencyjności ze strony Premier League czy Ligi Mistrzów, które stale zwiększają zasięgi, możliwość zrealizowania takiej inicjatywy jest niezbędna dla zapewnienia stabilizacji. Na koniec podkreślono, że rezygnacja z tego pomysłu ogranicza możliwości konkurowania klubów oraz zmniejsza międzynarodowy zasięg całej ligi.

La Liga podziękowała fanom, którzy rzekomo wyrazili gotowość, by podjąć współpracę. "Będziemy nadal, jak zawsze, pracować nad tym, aby hiszpańska piłka nożna dotarła do wszystkich zakątków świata, promując otwartą, nowoczesną i konkurencyjną wizję, która przynosi korzyści klubom, zawodnikom i kibicom" - podsumowano.

Spotkanie Villarreal - FC Barcelona odbędzie się zatem zgodnie z planem - w niedzielę 21 grudnia na Estadio de la Ceramica w Hiszpanii. Na ten moment piłkarze Hansiego Flicka są na drugim miejscu w tabeli ligowej i mają pięć punktów przewagi nad trzecim Villarrealem.