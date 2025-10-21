Sebastian Szymański ostatnio przeżywa ciężkie chwile w swoim klubie - Fenerbahce. Podczas ostatniego spotkania ligowego został wygwizdany. "Szymański powrócił do Fenerbahce po znakomitym meczu z Litwą w barwach naszej kadry, ale fani tureckiego klubu szybko popsuli mu dobry humor. Polak został potężnie wygwizdany po wejściu na boisko w meczu z Fatih Karagumruk (2:1), a gdy zmarnował doskonałą okazję bramkową, gwizdy tylko się nasiliły" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.
Półtora roku temu Fenerbahce wyceniało Sebastiana Szymańskiego na 30 milionów euro. Były to zatem duże pieniądze. Teraz tureckie media piszą, że Szymański może odejść z Fenerbahce nawet podczas najbliższego okienka transferowego. "Dwa odejścia z Fenerbahce! - to tytuł artykułu w Milliyet.com, które powołuje się na informacje gazety "Turkiye Today".
Okazuje się, że teraz reprezentant Polski jest wart tylko 10 milionów euro.
"Szymański sfrustrowany reakcją kibiców jest zdecydowany odejść z Fenerbahce. Działacze są gotowi zaoferować Polaka każdemu, kto zapłaci 10 milionów euro" - dodaje Milliyet.com. Drugi zawodnik, o którym mowa w artykule, to Jhon Duran.
Szymański w tym sezonie w barwach Fenerbahce zagrał w 15 meczach, zdobył dwa gole i miał dwie asysty. W sumie jego bilans w tureckim klubie to: 123 spotkania, 22 bramki i 30 asyst.
Fenerbahce ma słaby początek tego sezonu. Zespół odpadł w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, w a Lidze Europy po dwóch meczach ma trzy punkty. W lidze ekipa ze Stambułu po dziewięciu spotkaniach ma 19 punktów i jest na trzecim miejscu. Do prowadzącego odwiecznego rywala - Galatasaray traci już sześć punktów.
Fenerbahce w czwartek w trzeciej kolejce Ligi Europy podejmie VfB Stuttgart. Początek meczu o godz. 18.45.
