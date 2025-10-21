Sebastian Szymański ostatnio przeżywa ciężkie chwile w swoim klubie - Fenerbahce. Podczas ostatniego spotkania ligowego został wygwizdany. "Szymański powrócił do Fenerbahce po znakomitym meczu z Litwą w barwach naszej kadry, ale fani tureckiego klubu szybko popsuli mu dobry humor. Polak został potężnie wygwizdany po wejściu na boisko w meczu z Fatih Karagumruk (2:1), a gdy zmarnował doskonałą okazję bramkową, gwizdy tylko się nasiliły" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Nie do wiary. Tyle jest teraz wart Sebastian Szymański

Półtora roku temu Fenerbahce wyceniało Sebastiana Szymańskiego na 30 milionów euro. Były to zatem duże pieniądze. Teraz tureckie media piszą, że Szymański może odejść z Fenerbahce nawet podczas najbliższego okienka transferowego. "Dwa odejścia z Fenerbahce! - to tytuł artykułu w Milliyet.com, które powołuje się na informacje gazety "Turkiye Today".

Okazuje się, że teraz reprezentant Polski jest wart tylko 10 milionów euro.

"Szymański sfrustrowany reakcją kibiców jest zdecydowany odejść z Fenerbahce. Działacze są gotowi zaoferować Polaka każdemu, kto zapłaci 10 milionów euro" - dodaje Milliyet.com. Drugi zawodnik, o którym mowa w artykule, to Jhon Duran.

Szymański w tym sezonie w barwach Fenerbahce zagrał w 15 meczach, zdobył dwa gole i miał dwie asysty. W sumie jego bilans w tureckim klubie to: 123 spotkania, 22 bramki i 30 asyst.

Fenerbahce ma słaby początek tego sezonu. Zespół odpadł w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, w a Lidze Europy po dwóch meczach ma trzy punkty. W lidze ekipa ze Stambułu po dziewięciu spotkaniach ma 19 punktów i jest na trzecim miejscu. Do prowadzącego odwiecznego rywala - Galatasaray traci już sześć punktów.

Fenerbahce w czwartek w trzeciej kolejce Ligi Europy podejmie VfB Stuttgart. Początek meczu o godz. 18.45.