Gigant powiedział dość. Trener na wylocie
Sytuacja w Juventusie, klubie Arkadiusza Milika, jest napięta. Władzom kończy się cierpliwość wobec Igora Tudora. Obserwatorzy nie wiedzą, jak ma grać Juventus prowadzony przez Chorwata. Nie ma też oczekiwanych wyników. Według najnowszych doniesień dni Tudora w Turynie są niemalże policzone. Trwa szukanie następcy.
Po mocnym otwarciu sezonu i wygranych trzech meczach z rzędu w Serie A Juventus całkowicie stracił impet. Zanotował pięć kolejnych remisów, a w ten weekend przegrał z Como 0:2. Turyńczycy grali bez wyrazu, bez pomysłu, to był słaby mecz w ich wykonaniu. Wpadli w dołek, z którego nie mogą wyjść, czekają na wygraną prawie sześć tygodni. Igorowi Tudorowi kończy się czas na wyjście z kryzysowej sytuacji.

Posada trenera Juventusu wisi na włosku

Bardzo możliwe, że w najbliższych tygodniach, a nawet dniach, dojdzie do zmiany trenera w Juventusie. Tudor jest niemalże na wylocie z klubu. Zapewne dostanie ostatnią szansę, ale w Turynie już rozglądają się za następcą.

Według "La Gazzetty dello Sport" Tudor nie ma autorytetu w szatni Juventusu, do tego jest skonfliktowany z zarządem klubu. Chorwat ma pretensje do władz, że nie słuchają jego uwag i zignorowały jego prośby transferowe w trakcie letniego okienka. Dziennik wskazuje, że Tudor jest praktycznie osamotniony w klubie.

Z kolei Fabrizio Romano ocenił, że "Tudor stąpa po cienkim lodzie" w Juventusie, a klub "oczekuje natychmiastowej reakcji", najlepiej kompletu punktów w meczach z Realem Madryt i Lazio Rzym. Jeśli w najbliższych dniach nie będzie żadnych pozytywów, to Tudor zostanie zwolniony.

Włoskie media wymieniają trzech kandydatów na następcę Tudora. Nicolo Schira wskazuje, że faworytem jest Raffaele Palladino. 41-latek odszedł po zakończeniu poprzedniego sezonu z Fiorentiny. Wcześniej był trenerem Monzy, z którą dwa sezony z rzędu był w środku tabeli Serie A.

Oprócz Palladino rozważani są Luciano Spalletti i Roberto Mancini, czyli byli selekcjonerzy reprezentacji Włoch. Spalletti został zwolniony w czerwcu, odrzucił oferty z Turcji i od Saudyjczyków. Mancini odszedł z reprezentacji Arabii Saudyjskiej w październiku zeszłego roku, od tego czasu jest bez pracy. Rozważano go na stanowisku trenera Nottingham Forest, ale nieobliczalny właściciel Evangelos Marinakis zdecydował się zatrudnić Seana Dyche'a.

Piłkarzem Juventusu jest Arkadiusz Milik, który od wielu miesięcy nie był widziany na boisku, ciągle leczy różnego rodzaju kontuzje.

W tabeli Serie A Juventus zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 12 punktów. Nieco stracił kontakt z czołówką po porażce z Como. "Stara Dama" zagra w środę z Realem Madryt.

