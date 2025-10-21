Gruchnęły wieści o synu Cristiano Ronaldo. Kamień milowy

17 czerwca 2010 r. na świat przyszedł Cristiano Ronaldo junior. Niemal od samego początku było jasne, że syn pójdzie śladami swojego ojca i też zostanie piłkarzem. Do tej pory Cristiano Junior grał w drużynach młodzieżowych Juventusu, Manchesteru United czy Al-Nassr. W maju tego roku Ronaldo Jr zadebiutował w reprezentacji Portugalii do lat 15, a w meczu z Chorwacją (3:2) ustrzelił dublet. Młody Cristiano szybko przebija się przez kolejne szczeble. Właśnie Cristiano Junior wykonał kolejny krok przed swoją seniorską karierą.
Portugalska federacja właśnie ogłosiła powołania do kadry do lat 16, którą prowadzi Filipe Ramos. Po raz pierwszy na liście w tej kategorii pojawił się Cristiano Junior. W dniach 30 października - 4 listopada kadra Portugalii wyleci do Antalyi, gdzie będzie brała udział w Turnieju Pucharu Federacji. Tam też zagra z Turcją, Walią i Anglią. "Cristianinho z awansem w reprezentacji narodowej. Syn CR7 jest już o poziom wyżej" - pisze dziennik "A Bola".
Aktualnie Cristiano Junior występuje w zespole Al-Nassr do lat 16. - To dobry dzieciak. Cristiano jest bezproblemowy. Jest trochę większy i silniejszy niż ja, kiedy byłem w jego wieku. Myślę, że będzie wyższy ode mnie. Głód walki będzie najtrudniejszy - opowiadał Cristiano o swoim synu w dokumencie na Netfliksie.
- Mój syn i Lamine Yamal są bardzo podobni. Wystarczy spojrzeć na ich kolor skóry, cerę i fryzurę. Są trzy lata różnicy między nimi. Uwielbiam Lamine Yamala, a mój syn bardzo go podziwia. Lamine radzi sobie świetnie, ale proszę, pozwólcie dzieciakowi się rozwijać dla dobra piłki nożnej. Zdejmijcie z niego presję - a tak z kolei Ronaldo wypowiedział się nt. Yamala, dodając nawiązanie do swojego syna.
Cristiano Junior pojawił się na transmisji na żywo u streamera Rakaia na Twitchu. Jak odpowiedział na pytanie, czy Yamal jest lepszy od jego ojca? - Teraz? Lamine jest dobry, ale nic nie wygrał - wytłumaczył nastolatek.
Czy Cristiano Junior będzie reprezentował Portugalię w seniorskim futbolu? Dziennik "Marca" podawał, że nastolatek będzie miał aż pięć opcji. Poza Portugalią może reprezentować Hiszpanię, Anglię, Stany Zjednoczone i Republikę Zielonego Przylądka. W większości przypadków te wybory reprezentacji są uargumentowane pochodzeniem części osób z rodziny Ronaldo. USA to wybór na zasadzie "prawa ziemi", bo młody Ronaldo przyszedł na świat w Kalifornii. Anglia i Hiszpania to powiązania jego ojca.
