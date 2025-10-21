Gruchnęły wieści o synu Cristiano Ronaldo. Kamień milowy

17 czerwca 2010 r. na świat przyszedł Cristiano Ronaldo junior. Niemal od samego początku było jasne, że syn pójdzie śladami swojego ojca i też zostanie piłkarzem. Do tej pory Cristiano Junior grał w drużynach młodzieżowych Juventusu, Manchesteru United czy Al-Nassr. W maju tego roku Ronaldo Jr zadebiutował w reprezentacji Portugalii do lat 15, a w meczu z Chorwacją (3:2) ustrzelił dublet. Młody Cristiano szybko przebija się przez kolejne szczeble. Właśnie Cristiano Junior wykonał kolejny krok przed swoją seniorską karierą.

Kolejny awans syna Cristiano Ronaldo. Teraz Portugalia U-16. "O poziom wyżej"

Portugalska federacja właśnie ogłosiła powołania do kadry do lat 16, którą prowadzi Filipe Ramos. Po raz pierwszy na liście w tej kategorii pojawił się Cristiano Junior. W dniach 30 października - 4 listopada kadra Portugalii wyleci do Antalyi, gdzie będzie brała udział w Turnieju Pucharu Federacji. Tam też zagra z Turcją, Walią i Anglią. "Cristianinho z awansem w reprezentacji narodowej. Syn CR7 jest już o poziom wyżej" - pisze dziennik "A Bola".

Aktualnie Cristiano Junior występuje w zespole Al-Nassr do lat 16. - To dobry dzieciak. Cristiano jest bezproblemowy. Jest trochę większy i silniejszy niż ja, kiedy byłem w jego wieku. Myślę, że będzie wyższy ode mnie. Głód walki będzie najtrudniejszy - opowiadał Cristiano o swoim synu w dokumencie na Netfliksie.

- Mój syn i Lamine Yamal są bardzo podobni. Wystarczy spojrzeć na ich kolor skóry, cerę i fryzurę. Są trzy lata różnicy między nimi. Uwielbiam Lamine Yamala, a mój syn bardzo go podziwia. Lamine radzi sobie świetnie, ale proszę, pozwólcie dzieciakowi się rozwijać dla dobra piłki nożnej. Zdejmijcie z niego presję - a tak z kolei Ronaldo wypowiedział się nt. Yamala, dodając nawiązanie do swojego syna.

Cristiano Junior pojawił się na transmisji na żywo u streamera Rakaia na Twitchu. Jak odpowiedział na pytanie, czy Yamal jest lepszy od jego ojca? - Teraz? Lamine jest dobry, ale nic nie wygrał - wytłumaczył nastolatek.

Nie tylko Portugalia. To kraje, które może reprezentować Cristiano Junior

Czy Cristiano Junior będzie reprezentował Portugalię w seniorskim futbolu? Dziennik "Marca" podawał, że nastolatek będzie miał aż pięć opcji. Poza Portugalią może reprezentować Hiszpanię, Anglię, Stany Zjednoczone i Republikę Zielonego Przylądka. W większości przypadków te wybory reprezentacji są uargumentowane pochodzeniem części osób z rodziny Ronaldo. USA to wybór na zasadzie "prawa ziemi", bo młody Ronaldo przyszedł na świat w Kalifornii. Anglia i Hiszpania to powiązania jego ojca.