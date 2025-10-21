"Zawsze sprawiał wrażenie zimnego i aroganckiego". Tak, to o Lewandowskim

Harry Kane wywiązuje się z roli lidera Bayernu Monachium. Po tym, co zrobił w meczu Bawarczyków z Borussią Dortmund, ręce same składają się do oklasków. Jego statystyki w tym sezonie są imponujące. Strzelił aż 19 goli w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach, dołożył do tego trzy asysty. Po siedmiu meczach Bundesligi ma na koncie 12 trafień, znów poluje na rekord Roberta Lewandowskiego z 2021 r. (41 bramek w jednym sezonie ligowym).

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja U21 podbije świat? Żelazny: To najmniej istotna reprezentacja na chwilę obecną

Legenda porównuje Kane'a z Lewandowskim

Harry Kane był podczas Der Klassiker dosłownie wszędzie. Odpowiadał za wykończenie akcji, kreował grę Bayernu, wykonywał żmudną pracę w defensywie. Nie dziwią zatem zachwyty nad nim, jakie pojawiły się w niemieckich mediach. Pod ogromnym wrażeniem jest także Markus Babbel, były niemiecki piłkarz, legenda Bayernu i reprezentacji, mistrz Europy z 1996 r.

- Z nim zawsze myślisz, że lepiej być nie może, a potem on gra tak, jak przeciwko BVB. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego: środkowy napastnik grający praktycznie na wszystkich pozycjach. To było niesamowite, występ absolutnie światowej klasy - skomentował w rozmowie z portalem op-online.de.

Naturalnym jest, że po takim wejściu w sezon Kane jest porównywany do Lewandowskiego. Bayern potrzebował napastnika pokroju Polaka, dlatego wykupił Anglika z Tottenhamu w 2023 r. Są zauważalne różnice w stylu gry. Zdaniem Babbela kluczowa jest także osobowość angielskiego napastnika. Uważa, że jego da się bardziej lubić niż Lewandowskiego i kibicom Bayernu łatwiej zbudować więź z Anglikiem niż z Polakiem.

- Jego największą zaletą jest to, że kibice go uwielbiają. Jest skromny, dżentelmenem – zupełnym przeciwieństwem Lewandowskiego, który zawsze sprawiał wrażenie zimnego i aroganckiego, przez co nigdy nie nawiązał kontaktu z kibicami. Co więcej, po odejściu Thomasa Muellera Kane stał się twarzą Bayernu Monachium. Ma niesamowitą charyzmę i jest lepszy niż kiedykolwiek - ocenił.

Harry Kane ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do końca czerwca 2027 r. Babbel jest zdania, że władze Bawarczyków nie powinny się wahać w temacie przedłużenia umowy.

- Dałbym mu dwuletni kontrakt. Jeśli nadal będzie zmotywowany, będzie się dobrze bawił i będzie czerpał z tego radość, to bez wahania przedłużyłbym z nim kontrakt - stwierdził.

Zobacz też: Wielkie zamieszanie wokół reprezentacji Polski. Co dalej z Narodowym?

Bayern Monachium ma komplet punktów po siedmiu kolejkach. Drugi RB Lipsk traci do Bawarczyków pięć punktów. W klasyfikacji strzelców Harry Kane jest wyraźnym liderem.