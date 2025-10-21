Powrót na stronę główną
Huczy o transferze Lewandowskiego do giganta. "Dobry kierunek"
Cały czas nie jest pewna przyszłość Roberta Lewandowskiego. To jego ostatni rok kontraktu z FC Barceloną, a klub ma nie być skłonny do przedłużenia umowy. Są kluby chętne na transfer Polaka. Wśród nich jest AC Milan. Pojawia się coraz więcej opinii, że wybór Italii wcale nie byłby złym rozwiązaniem dla kapitana naszej reprezentacji. - Dlaczego Lewandowski miałby nie zrobić tego samego? - pytał jeden z włoskich dziennikarzy, nawiązując do kilku innych doświadczonych legend.
Robert Lewandowski ma nie otrzymać propozycji przedłużenia kontraktu z FC Barceloną - taka narracja dominuje w hiszpańskich mediach. Sezon jest długi, wiele rzeczy może się jeszcze zmienić, ale władze klubu w tej chwili mają być nastawione na odmłodzenie składu. Sytuację Polaka chce wykorzystać AC Milan, a "Rossoneri" nie raz udowadniali, że u nich doświadczeni piłkarze są w stanie przeżyć drugą młodość.

Włoski dziennikarz ocenia transfer Lewandowskiego do Milanu

Przed tym sezonem AC Milan ściągnął Lukę Modricia z Realu Madryt. Chorwat skończył we wrześniu 40 lat, a bez problemu wytrzymuje 90 minut w meczach włoskiej Serie A. Przed laty dobrze wyglądali Zlatan Ibrahimović i Olivier Giroud, którzy też byli wiekowi, a stanowili o sile zespołu z San Siro.

- Za rok Robert Lewandowski będzie miał 38 lat, ale już na początku tego sezonu widzimy, jak wpływa na grę, strzelając gole w barwach Barcelony. Zlatan Ibrahimović i Olivier Giroud odcisnęli swoje piętno na AC Milan w bardzo zaawansowanym wieku, więc dlaczego Lewandowski miałby nie zrobić tego samego? Myślę więc, że AC Milan może być dla niego dobrym kierunkiem - stwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty włoski dziennikarz Eurosportu, Fabio Barera.

W Milanie doświadczeni, wiekowi liderzy są istotną częścią szatni. Stanowią swego rodzaju autorytet dla reszty szatni, pełnią rolę mentorów dla grupy najmłodszych piłkarzy. W takiej roli odnalazł się Ibrahimović, który wygrał z Milanem mistrzostwo Włoch w 2022 r. Podobnie funkcjonuje w szatni dzisiaj Modrić. W Barcelonie nie mogą wyobrazić sobie Lewandowskiego w roli doświadczonego rezerwowego, ale w Mediolanie sytuacja może być zupełnie inna.

- AC Milan to klub, który w ostatnich latach zdecydował się podążać bardzo jasną linią. Nieco odmłodził skład i dodatkowo ma kilku piłkarzy z doświadczeniem. Nie wiem, czy Milan ma źródło młodości, ale pewne jest, że tempo gry Serie A nie jest zbyt wysokie, co pozwala niemłodym już zawodnikom nadal dobrze grać - skomentował Barera.

Największym problemem przy ewentualnym transferze Lewandowskiego do Mediolanu mogłyby być finanse. Milan nie oferuje wysokich pensji, są one wyraźnie niższe niż w Arabii Saudyjskiej, która jest zainteresowana ściągnięciem Lewandowskiego od lat. Ale może zadziałać tutaj magia miasta, historycznego stadionu i klubu, którego kibice są pełni pasji. W dodatku Lewandowski mógłby spełnić życzenie ojca o grze we Włoszech.

- AC Milan - jak doskonale wiemy patrząc na ostatnie lata - nie zamierza zbytnio podnosić poprzeczki, zwłaszcza jeśli chodzi o pensje zawodników. Jednocześnie AC Milan może dać Robertowi Lewandowskiemu szansę na ponowne pokazanie się w silnych rozgrywkach. Jeśli AC Milan by podpisał kontrakt z Robertem Lewandowskim i przedłużył umowę Luki Modricia na kolejny rok, prawdopodobieństwo zwiększenia liczby kibiców na stadionie byłoby bardzo duże - ocenił dziennikarz z Włoch w rozmowie z "SF".

Dziś Milan jest liderem Serie A, ma 16 punktów po siedmiu meczach. Walczy nie tylko o mistrzostwo Italii, ale też o powrót do europejskich pucharów.

