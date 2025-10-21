Huczy o transferze Lewandowskiego do giganta. "Dobry kierunek"

Robert Lewandowski ma nie otrzymać propozycji przedłużenia kontraktu z FC Barceloną - taka narracja dominuje w hiszpańskich mediach. Sezon jest długi, wiele rzeczy może się jeszcze zmienić, ale władze klubu w tej chwili mają być nastawione na odmłodzenie składu. Sytuację Polaka chce wykorzystać AC Milan, a "Rossoneri" nie raz udowadniali, że u nich doświadczeni piłkarze są w stanie przeżyć drugą młodość.

Włoski dziennikarz ocenia transfer Lewandowskiego do Milanu

Przed tym sezonem AC Milan ściągnął Lukę Modricia z Realu Madryt. Chorwat skończył we wrześniu 40 lat, a bez problemu wytrzymuje 90 minut w meczach włoskiej Serie A. Przed laty dobrze wyglądali Zlatan Ibrahimović i Olivier Giroud, którzy też byli wiekowi, a stanowili o sile zespołu z San Siro.

- Za rok Robert Lewandowski będzie miał 38 lat, ale już na początku tego sezonu widzimy, jak wpływa na grę, strzelając gole w barwach Barcelony. Zlatan Ibrahimović i Olivier Giroud odcisnęli swoje piętno na AC Milan w bardzo zaawansowanym wieku, więc dlaczego Lewandowski miałby nie zrobić tego samego? Myślę więc, że AC Milan może być dla niego dobrym kierunkiem - stwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty włoski dziennikarz Eurosportu, Fabio Barera.

W Milanie doświadczeni, wiekowi liderzy są istotną częścią szatni. Stanowią swego rodzaju autorytet dla reszty szatni, pełnią rolę mentorów dla grupy najmłodszych piłkarzy. W takiej roli odnalazł się Ibrahimović, który wygrał z Milanem mistrzostwo Włoch w 2022 r. Podobnie funkcjonuje w szatni dzisiaj Modrić. W Barcelonie nie mogą wyobrazić sobie Lewandowskiego w roli doświadczonego rezerwowego, ale w Mediolanie sytuacja może być zupełnie inna.

- AC Milan to klub, który w ostatnich latach zdecydował się podążać bardzo jasną linią. Nieco odmłodził skład i dodatkowo ma kilku piłkarzy z doświadczeniem. Nie wiem, czy Milan ma źródło młodości, ale pewne jest, że tempo gry Serie A nie jest zbyt wysokie, co pozwala niemłodym już zawodnikom nadal dobrze grać - skomentował Barera.

Największym problemem przy ewentualnym transferze Lewandowskiego do Mediolanu mogłyby być finanse. Milan nie oferuje wysokich pensji, są one wyraźnie niższe niż w Arabii Saudyjskiej, która jest zainteresowana ściągnięciem Lewandowskiego od lat. Ale może zadziałać tutaj magia miasta, historycznego stadionu i klubu, którego kibice są pełni pasji. W dodatku Lewandowski mógłby spełnić życzenie ojca o grze we Włoszech.

- AC Milan - jak doskonale wiemy patrząc na ostatnie lata - nie zamierza zbytnio podnosić poprzeczki, zwłaszcza jeśli chodzi o pensje zawodników. Jednocześnie AC Milan może dać Robertowi Lewandowskiemu szansę na ponowne pokazanie się w silnych rozgrywkach. Jeśli AC Milan by podpisał kontrakt z Robertem Lewandowskim i przedłużył umowę Luki Modricia na kolejny rok, prawdopodobieństwo zwiększenia liczby kibiców na stadionie byłoby bardzo duże - ocenił dziennikarz z Włoch w rozmowie z "SF".

Dziś Milan jest liderem Serie A, ma 16 punktów po siedmiu meczach. Walczy nie tylko o mistrzostwo Italii, ale też o powrót do europejskich pucharów.