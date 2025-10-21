Polacy wygrali Ligę Mistrzów. To nie żart

Piłka nożna to jedna z najpopularniejszych dyscyplin na świecie, ale ma wiele odmian. Jej halową wersją jest futsal, która ma mniejsze boisko i mniejszą liczbę zawodników. Ogromną popularność w ostatnich miesiącach zyskała piłka nożna sześcioosobowa, określana jako socca. Polska zdobyła już dwa srebrne medale na mistrzostwach świata w tej dyscyplinie. W zeszłym roku Biało-Czerwoni dotarli do ćwierćfinału, a w tej kadrze debiutował Adrian Mierzejewski. Teraz Polacy mogą świętować wielki sukces w tej dyscyplinie, ale tym razem na "niwie" klubowej.

Polski klub wygrał Ligę Mistrzów. Co za historia

Jedną ze świeżych inicjatyw w piłce nożnej sześcioosobowej jest ichniejsza odsłona Ligi Mistrzów. W niej udział brało piętnaście polskich zespołów, m.in. Dzbany Łódź, FC Impuls Warszawa, Husaria Mokotów, Fortuna Łódź, Dzikie Knury Ruda Śląska, Alkoholicy Z Jednej Ulicy Sosnowiec czy EXC Mobile Ochota. Łącznie w turnieju grało 106 drużyn.

Do czołowej czwórki awansował jeden polski zespół - EXC Mobile Ochota. W dniach 17-20 października rozegrane zostały wszystkie mecze tej edycji Ligi Mistrzów, która odbywała się na Krecie.

W finale EXC Mobile Ochota zagrała z niemieckim Eintrachtem Berlin. Po pierwszej połowie utrzymywał się bezbramkowy remis, a w 24. minucie Ochota strzeliła gola na 1:0. Dokonał tego Krystian Nowakowski, który prowadził piłkę w okolicy połowy boiska, oddał płaski strzał na bramkę rywala z Niemiec, a piłka przeleciała między nogami bramkarza.

Kiedy wydawało się, że już nic w tym spotkaniu się nie wydarzy, to bramkarz Ochoty odbił piłkę do góry po strzale jednego z zawodników Eintrachtu. Wtedy Nowakowski złożył się do dalekiego wybicia piłki. Zrobił to jednak w taki sposób, że piłka przelobowała i zmyliła bramkarza berlińczyków, a Ochota wygrywała 2:0. Nowakowski został MVP całego turnieju, a polski zespół wygrał Ligę Mistrzów.

"Brak nam słów, aby opisać to, czego dokonaliśmy! Dla siebie, dla naszych bliskich i kibiców, dla WAS! Wygrywamy najbardziej prestiżowy i potężnie obsadzony turniej 6-osobowej piłki klubowej! Mało tego - Krystian Nowakowski zdobywcą MVP!!! POTRÓJNIE ZŁOTA - WARSZAWSKA OCHOTA" - napisał oficjalny profil Ochoty na Facebooku po zakończeniu meczu.

To kolejny sukces Ochoty w tym roku, po zdobyciu mistrzostwa Polski socca oraz Pucharu Ligi Fanów. EXC Mobile Ochota to klub założony w 2013 r.