Nie tylko trener. Kluczowy piłkarz Legii może odejść!
Ostatnie dni w Legii Warszawa są naprawdę gorące i napięte. Zespół notuje serię porażek, do tego gra coraz gorzej. Trener Edward Iordanescu podał się do dymisji, ale władze nie zdecydowały jeszcze, czy pozwolą mu odejść. Na domiar złego wkrótce może odejść jeden z piłkarzy, do tego za darmo. Według najnowszych doniesień już prowadzi rozmowy z nowym klubem.
Legia Warszawa miała walczyć w tym sezonie o mistrzostwo Polski, chce je odzyskać po latach. Ale notuje jeden z najgorszych startów sezonu w XXI wieku. Już ma sporą stratę do lidera, perspektywa odzyskania tytułu wyraźnie się oddaliła. Latem ściągnęła sporo piłkarzy, którzy na razie się nie sprawdzają. Ci, którzy są w kadrze dłużej, także zawodzą, a jeden z nich może wkrótce odejść.

Legia może stracić piłkarza

Bliski odejścia z Legii Warszawa ma być Radovan Pankov. Według Rudy'ego Galettiego z portalu teamtalk.com serbski obrońca rozmawia z klubami arabskimi ws. transferu w przyszłym roku. Nie padła jednak żadna konkretna nazwa drużyny. Wiadomo jedynie, że negocjacje są na zaawansowanym poziomie. Jego kontrakt z Legią wygasa po zakończeniu tego sezonu, więc mógłby odejść za darmo.

Bardzo prawdopodobne jest, że Legia nie przedłuży umowy z Pankovem. Obie strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, głównie ze względu na oczekiwania finansowe Serba, które mają być zbyt wysokie dla władz Legii.

Pankov jest graczem Legii od lipca 2023 r., przeszedł wówczas z Crvenej Zvezdy Belgrad bez kwoty odstępnego. W tym sezonie zagrał w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. W ciągu ponad dwóch lat wystąpił w barwach Legii 84 razy, strzelił cztery gole i zanotował sześć asyst.

Radovan Pankov jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 650 tys. euro.

W tabeli PKO Ekstraklasy Legia Warszawa zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 15 punktów. Traci do prowadzącej Jagiellonii Białystok dziewięć punktów. W czwartek wróci do rywalizacji w Lidze Konferencji, zagra w Krakowie z Szachtarem Donieck.

