Nie tylko trener. Kluczowy piłkarz Legii może odejść!

Legia Warszawa miała walczyć w tym sezonie o mistrzostwo Polski, chce je odzyskać po latach. Ale notuje jeden z najgorszych startów sezonu w XXI wieku. Już ma sporą stratę do lidera, perspektywa odzyskania tytułu wyraźnie się oddaliła. Latem ściągnęła sporo piłkarzy, którzy na razie się nie sprawdzają. Ci, którzy są w kadrze dłużej, także zawodzą, a jeden z nich może wkrótce odejść.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny ostro o sytuacji w Legii Warszawa: Ktoś tam chyba oszalał

Legia może stracić piłkarza

Bliski odejścia z Legii Warszawa ma być Radovan Pankov. Według Rudy'ego Galettiego z portalu teamtalk.com serbski obrońca rozmawia z klubami arabskimi ws. transferu w przyszłym roku. Nie padła jednak żadna konkretna nazwa drużyny. Wiadomo jedynie, że negocjacje są na zaawansowanym poziomie. Jego kontrakt z Legią wygasa po zakończeniu tego sezonu, więc mógłby odejść za darmo.

Bardzo prawdopodobne jest, że Legia nie przedłuży umowy z Pankovem. Obie strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, głównie ze względu na oczekiwania finansowe Serba, które mają być zbyt wysokie dla władz Legii.

Pankov jest graczem Legii od lipca 2023 r., przeszedł wówczas z Crvenej Zvezdy Belgrad bez kwoty odstępnego. W tym sezonie zagrał w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. W ciągu ponad dwóch lat wystąpił w barwach Legii 84 razy, strzelił cztery gole i zanotował sześć asyst.

Zobacz też: Tragiczna śmierć gwiazdy. Klopp zabrał głos. "Był jak rodzina"

Radovan Pankov jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 650 tys. euro.

W tabeli PKO Ekstraklasy Legia Warszawa zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 15 punktów. Traci do prowadzącej Jagiellonii Białystok dziewięć punktów. W czwartek wróci do rywalizacji w Lidze Konferencji, zagra w Krakowie z Szachtarem Donieck.