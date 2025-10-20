Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

FIFA pod lupą służb. Mają duży problem
Podczas gdy kibice piłkarscy przede wszystkim dyskutują o kolejnych zmianach przepisów, które chce wprowadzić FIFA, pojawiła się kolejna kontrowersja dotycząca piłkarskiej organizacji. Szwajcarskie służby zainteresowały się należącą do niej platformą "FIFA Collect". Są zdania, że promuje niegalny hazard.
FESTIVAL-GLOBAL CITIZENS/NEW YORK
Fot. REUTERS/Kylie Cooper

Obecnie oczkiem w głowie i absolutnym priorytetem dla FIFA są przygotowania do przyszłorocznego mundialu. Impreza w USA, Kanadzie i Meksyku wystartuje w pierwszej połowie czerwca. Niedawno usłyszeliśmy, że może zadebiutować podczas niej kontrowersyjna zmiana przepisów, wpływająca na to, jak sędziowie intepretują spalonego. Teraz w mediach pojawiła się kolejna budząca zamieszanie informacja dotycząca światowej piłkarskiej centrali.

Zobacz wideo Yamal chce sprzedawać autografy?! Kosecki: Dla mnie to jest straszna głupota

FIFA ma problemy. Chodzi o nielegalny hazard

Jak informuje portal "thegamblest.com": sprawę w sądzie FIFA zamierza wytoczyć "GESPA", czyli szwajcarska organizacja zajmująca się walką z nielegalnym hazardem. Chodzi tutaj o platformę FIFA Collect, na której użytkownicy mogą kupować i handlować NFT - to rodzaj tokena kryptograficznego. Na jego bazie istnieje możliwość pozyskiwania biletów na mecze przyszłorocznych mistrzostw świata.

ZOBACZ TEŻ: Niemcy "wymazują" Lewandowskiego z historii. Tego się nie spodziewali

"GESPA" jest jednak zdania, że ze względu na losowe mechanizmy istniejące na tej platformie, w praktyce mamy do czynienia nielicencjonowanym hazardem. FIFA miałaby zatem łamać szwajcarskie prawo i narażać się na spore kary finansowe. Nie wiemy, jaki jeszcze będzie finał tej sprawy i czy piłkarska organizacja zdoła udowodnić, że nie nagina żadnych przepisów, ale bardzo możliwe, że wspomniana platforma zostanie przynajmniej tymczasowo zablokowana w Szwajcarii.

Jak podkreśla Manuel Richard, dyrektor "GESPA", FIFA nie odniosła się jeszcze publicznie do wspomnianych zarzutów.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: