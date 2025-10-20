FIFA pod lupą służb. Mają duży problem

Obecnie oczkiem w głowie i absolutnym priorytetem dla FIFA są przygotowania do przyszłorocznego mundialu. Impreza w USA, Kanadzie i Meksyku wystartuje w pierwszej połowie czerwca. Niedawno usłyszeliśmy, że może zadebiutować podczas niej kontrowersyjna zmiana przepisów, wpływająca na to, jak sędziowie intepretują spalonego. Teraz w mediach pojawiła się kolejna budząca zamieszanie informacja dotycząca światowej piłkarskiej centrali.

REKLAMA

Zobacz wideo Yamal chce sprzedawać autografy?! Kosecki: Dla mnie to jest straszna głupota

FIFA ma problemy. Chodzi o nielegalny hazard

Jak informuje portal "thegamblest.com": sprawę w sądzie FIFA zamierza wytoczyć "GESPA", czyli szwajcarska organizacja zajmująca się walką z nielegalnym hazardem. Chodzi tutaj o platformę FIFA Collect, na której użytkownicy mogą kupować i handlować NFT - to rodzaj tokena kryptograficznego. Na jego bazie istnieje możliwość pozyskiwania biletów na mecze przyszłorocznych mistrzostw świata.

ZOBACZ TEŻ: Niemcy "wymazują" Lewandowskiego z historii. Tego się nie spodziewali

"GESPA" jest jednak zdania, że ze względu na losowe mechanizmy istniejące na tej platformie, w praktyce mamy do czynienia nielicencjonowanym hazardem. FIFA miałaby zatem łamać szwajcarskie prawo i narażać się na spore kary finansowe. Nie wiemy, jaki jeszcze będzie finał tej sprawy i czy piłkarska organizacja zdoła udowodnić, że nie nagina żadnych przepisów, ale bardzo możliwe, że wspomniana platforma zostanie przynajmniej tymczasowo zablokowana w Szwajcarii.

Jak podkreśla Manuel Richard, dyrektor "GESPA", FIFA nie odniosła się jeszcze publicznie do wspomnianych zarzutów.