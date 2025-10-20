Niesamowite gdzie wylądował polski trener. W tym mieście mieszka 30 mln ludzi

Niewielu polskim trenerom udaje się osiągać sukcesy za granicą. Jednym z nich jest Maciej Skorża, który sięgnął po zwycięstwo w azjatyckiej Lidze Mistrzów z Urawa Red Diamonds w 2023 roku. Teraz przed ogromną szansą stanął Tomasz Tchórz, który od sześciu lat trenuje w Indiach. Ostatnio od grudnia 2024 do marca 2025 prowadził Kerala Blasters jako tymczasowy trener.
Po krótkiej przerwie znalazł nowy klub. 19 października ogłoszono, że Polak poprowadzi SC Delhi. "Delhi to nie tylko miasto – to uczucie. Pierwszy trener Tomasz Tchórz dzieli się swoimi pierwszymi wrażeniami na temat stolicy, jej kultury i ducha. Zaczyna się nowy rozdział pełen szacunku, ciekawości i pasji do gry" - pisze klub, który zamieścił w serwisie X fragment wywiadu z nowym szkoleniowcem.
- Nie miałem jeszcze czasu, by zwiedzić miasto, ale byłem tu dwa razy i mogę powiedzieć, że to duże miasto. Dla mnie jest bardzo interesujące, że żyje w mieście, w którym jest dużo różnorodnej kultury, języka, religii, ludzi oraz ich zachowań i oczekiwań - powiedział w klubowych mediach.
- Jest mi bardzo miło, że tu jestem, ponieważ mogę rozwijać się jako człowiek i widzę duży potencjał - kontyniował.
- Ten projekt będzie dla mnie interesujący, także dla mojego rozwoju, by stworzyć coś nowego i być ważnym członkiem tego projektu. Będę mógł przedstawiać pomysły i proponować rozwiązania. Dla mnie to ogromne doświadczenie i dlatego zdecydowałem się dołączyć do tego klubu - oświadczył.
Delhi to stolica Indii i trzecia aglomeracja świata, która ma ponad 26 mln mieszkańców.
