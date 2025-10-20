Niesamowite gdzie wylądował polski trener. W tym mieście mieszka 30 mln ludzi

Niewielu polskim trenerom udaje się osiągać sukcesy za granicą. Jednym z nich jest Maciej Skorża, który sięgnął po zwycięstwo w azjatyckiej Lidze Mistrzów z Urawa Red Diamonds w 2023 roku. Teraz przed ogromną szansą stanął Tomasz Tchórz, który od sześciu lat trenuje w Indiach. Ostatnio od grudnia 2024 do marca 2025 prowadził Kerala Blasters jako tymczasowy trener.

Polski trener dostał szansę. Poprowadzi klub z Indii

Po krótkiej przerwie znalazł nowy klub. 19 października ogłoszono, że Polak poprowadzi SC Delhi. "Delhi to nie tylko miasto – to uczucie. Pierwszy trener Tomasz Tchórz dzieli się swoimi pierwszymi wrażeniami na temat stolicy, jej kultury i ducha. Zaczyna się nowy rozdział pełen szacunku, ciekawości i pasji do gry" - pisze klub, który zamieścił w serwisie X fragment wywiadu z nowym szkoleniowcem.

- Nie miałem jeszcze czasu, by zwiedzić miasto, ale byłem tu dwa razy i mogę powiedzieć, że to duże miasto. Dla mnie jest bardzo interesujące, że żyje w mieście, w którym jest dużo różnorodnej kultury, języka, religii, ludzi oraz ich zachowań i oczekiwań - powiedział w klubowych mediach.

- Jest mi bardzo miło, że tu jestem, ponieważ mogę rozwijać się jako człowiek i widzę duży potencjał - kontyniował.

- Ten projekt będzie dla mnie interesujący, także dla mojego rozwoju, by stworzyć coś nowego i być ważnym członkiem tego projektu. Będę mógł przedstawiać pomysły i proponować rozwiązania. Dla mnie to ogromne doświadczenie i dlatego zdecydowałem się dołączyć do tego klubu - oświadczył.

Delhi to stolica Indii i trzecia aglomeracja świata, która ma ponad 26 mln mieszkańców.