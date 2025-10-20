Rosjanie oszaleli?! Niewiarygodne, kogo chcieli ściągnąć. "Nie ma szans"

Po 12 kolejkach ligi rosyjskiej stołeczny Spartak zajmuje dopiero szóstą lokatę. Ostatnie mistrzostwo zdobył w sezonie 2016/17, od tamtej pory jedynie dwa razy stawali na podium mistrzostw Rosji. Nie przeszkadza to mieć mocarstwowych planów.

Kolejny słaby sezon Spartaka sprawia, że w rosyjskich mediach coraz więcej mówi się o zwolnieniu trenera Dejana Stankovicia. Serb przed sezonem przedłużył kontrakt do 2027 roku, ale najwidoczniej nie będzie mu dane wypełnić tej umowy.

Lokalne media zaczęły się prześcigać w wyszukiwaniu nowych kandydatów do objęcia wciąż najbardziej utytułowanego klubu w kraju. Skoro mowa o takim hegemonie, to nazwiska również muszą robić wrażenie. Jeden z portali poszedł jednak po bandzie. Wymyślili sobie... Juergena Kloppa.

58-latek po dekadzie pracy w Liverpoolu objął posadę dyrektora w piłkarskiej sekcji Red Bulla. Sam niedawno przyznał, że nie do końca interesuje go powrót na ławkę trenerską. Dziwi więc, że ktokolwiek serio mógłby pomyśleć o zakontraktowaniu go. A jednak...

Klopp trenerem Spartaka? "Nie ma na to szans"

Dziennikarz portalu odds.ru skontaktował się z agentem niemieckiego szkoleniowca. Bez głębszego zastanowienia wypalił - czy Juergen Klopp byłby zainteresowany objęciem Spartaka Moskwa? Marc Kosicke równie szybko odpowiedział. - Przykro mi, ale nie. Nie ma na to szans.

Tak więc plan powrotu Juergena Kloppa na ławkę trenerską spalił na panewce zanim jeszcze rozpoczęło się wdrażanie go w życie. Zastanawia tylko jedno - czy Rosjanie naprawdę myśleli, że 58-latek opuściłby intratną posadę w Red Bullu, by objąć klub w izolowanej od piłkarskiego świata lidze?