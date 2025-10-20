Wielki moment Krzysztofa Piątka. Znów błysnął w Lidze Mistrzów

Krzysztof Piątek w letnim okienku transferowym zdecydował się na nieoczywisty kierunek. Turecki Basaksehir zamienił na katarskie Al-Duhail. Wybór ma oczywiście swoje uzasadnienie. Media informowały wówczas, że podpisał najwyższy kontrakt w swojej karierze. Na Półwyspie Arabskim polski napastnik udowadnia jednak, że nadal potrafi regularnie zdobywać bramki. Potwierdza to także w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Drugi gol Krzysztofa Piątka w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Wystarczyło jedno dotknięcie

Jeszcze przed przerwą reprezentacyjną, pod koniec września Piątek popisał się premierowym trafieniem w tych rozgrywkach. Strzelił gola w zremisowanym 2:2 spotkaniu z saudyjskim Al-Ahli. Teraz dołożył kolejną bramkę. W poniedziałek jego klub zmierzył się na wyjeździe z Al-Wahdą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a Piątkowi, by wpisać się na listę strzelców, wystarczyło 20 minut.

30-latek znakomicie wykończył akcję, jaką jego koledzy przeprowadzili lewą stroną boiska. Najpierw Luis Alberto sprytnym podaniem w pole karne uruchomił Adila Boulbinę, a Algierczyk wyłożył futbolówkę do nadciągającego środkiem Piątka. Reprezentant Polski tylko dołożył stopę i umieścił piłkę przy bliższym słupku. Tym samym dał swojemu zespołowi prowadzenie 1:0.

Klub Piątka znów przegrywa. Kiepska sytuacja w tabeli

Niestety Al-Duhail nacieszyło się nim raptem kwadrans. Wyrównanie gospodarzom dał rzut karny Omara Khribina, a jeszcze przed przerwą na 2:1 trafił Brahima Diarra. W drugiej połowie wynik na 3:1 dla Al-Wahdy ustalił Alaeddine Zouhir i trzy punkty trafiły do Al-Wahdy. Dzięki nim zespół z Emiratów zajmuje pierwsze miejsce w tabeli grupy zachodniej. Na koniec ma siedem oczek po trzech kolejkach. Z kolei Al-Duhail jest dopiero 10. z zaledwie jednym punktem. Awans do 1/8 finału przysługuje ośmiu drużynom z grupy (na 12 - red.).

Krzysztof Piątek na boisku spędził pełne 90. minut. W sumie w barwach nowego klubu strzelił już siedem goli w 10 meczach - cztery w lidze, dwa w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, a jednego w kwalifikacjach do tych rozgrywek.