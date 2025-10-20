Anglicy zachwyceni Cashem. "Pokazał klasę"

Matty Cash ma bardzo pewną pozycję w składzie Aston Villi w tym sezonie. Polak jest praktycznie nietykalny na pozycji prawego obrońcy. We wszystkich 11 meczach w barwach ekipy z Birmingham wyszedł w pierwszym składzie, w większości grał po 90 minut. Do tego imponuje formą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki porównuje Pietuszewskiego do Yamala: Spokojnie, dajmy mu czas i spokój

Anglicy zachwyceni Cashem

Od początku tego sezonu Matty Cash zgarnia dobre noty za swoje występy w Aston Villi. Do tego był jedną z kluczowych postaci wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. W niedzielę przykuł uwagę w meczu z Tottenhamem, bo to po jego podaniu z woleja udało się przeprowadzić akcję bramkową dającą wygraną.

Angielskie media są pod wrażeniem wysokiej formy Casha w ostatnich tygodniach oraz konsekwentną i dokładną grą w obronie. Nie popełnia błędów, chętnie podłącza się do ofensywy. W starciu z Tottenhamem miał celność podań na poziomie aż 90 procent, z czego jedno uznano za kluczowe. Oddał też dwa strzały na bramkę.

Zobacz też: Polska zorganizuje kolejną wielką imprezę. Poznaliśmy szczegóły

"Zasuwał wzdłuż linii bocznej. Nigdy nie grał lepiej niż teraz. Czas, aby fani Aston Villi to zaakceptowali" - to cytat z portalu avillafan.com.

"Zagrał dobrze, podtrzymując imponującą formę z początku sezonu. W pierwszej połowie wyglądał na sfrustrowanego po oddaniu strzału, który nie zakończył się bramką. Po przerwie pokazał klasę, podając perfekcyjnie do Digne’a, co następnie zakończyło się golem Buendii" - oceniono na łamach birminghammail.uk. Portal przyznał Cashowi "ósemkę" w skali ocen 1-10. Podobna nota pojawiła się przy nazwisku reprezentanta Polski w "Birmingham World".

Matty Cash ma na koncie jednego gola w tym sezonie w barwach Aston Villi. Trafił miesiąc temu w meczu z Sunderlandem (1:1),

W tabeli Premier League Aston Villa zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 12 punktów. Po fatalnym starcie sezonu "The Villans" są na fali wznoszącej. W czwartek zespół Casha zagra w Lidze Europy z Go Ahead Eagles z Holandii.