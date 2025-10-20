Polski supertalent podpadł w klubie. Trener wprost: "Musi się nauczyć"

19-letni pomocnik Jan Faberski jest jedną z większych nadziei Ajaxu Amsterdam i nawet doczekał się nawet porównań do jednego z najlepszych piłkarzy świata, Hiszpana Lamine'a Yamala. - W pewnych aspektach są bardzo podobni. Wszyscy w akademii są z niego bardzo zadowoleni. Jak rozmawiasz z ludźmi z Ajaxu, to wszyscy mówią, że to nasza przyszła gwiazda. To jest wasza, przyszła, polska gwiazda - mówił kiedyś Wesley Sneijder, były holenderski piłkarz.

"Jan Faberski jest jeszcze naiwny"

Latem tego roku Jan Faberski został wypożyczony do innego klubu z Eredivisie - PEC Zwolle. W sobotę jego zespół zagrał na wyjeździe z zespołem NAC Breda. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:1, a dwa gole zdobył dla nich Sydney van Hooijdonk (w 34. i 40. minucie, a dla gości w 43. - Koen Kostons). W oba gole był zamieszany Jan Faberski - m.in. sprokurował rzut karny.

"Faberski odegrał niefortunną rolę przy obu golach i nie wyszedł na drugą połowę" - pisze "Vi.nl".

Przytacza też słowa trenera PEC Zwolle, który twierdzi, że Faberski jest jeszcze naiwny.

- Jan to młody zawodnik, który potrzebuje takich meczów, by odkryć, do czego prowadzi naiwność i młodzieńczość w dzisiejszym świecie. To jest proste. Zastanawialiśmy się, czy dać mu szansę na rehabilitację w drugiej połowie, czy wprowadzić kogoś ze świeżym zapasem sił. Jan to ogromny talent, ale musi się nauczyć grać w takich spotkaniach - przyznał Van der Vegt.

W drugiej połowie goście odrobili straty i zremisowali 2:2. Wyrównującą bramkę zdobył Jamiro Monteiro w 67. minucie.

PEC Zwolle po dziewięciu kolejkach z ośmioma punktami zajmuje 15. miejsce w tabeli (tuż nad strefą spadkową). W następnej kolejce, w sobotę 25 października (godz. 21) podejmie NEC Nijmegen.

Ajax Amsterdam pozyskał Jana Faberskiego z Jagiellonii Białystok latem 2022 roku. Ma ważną umowę do czerwca 2030 roku. Młodzieżowy reprezentant Polski rozegrał 35 meczów w drużynie U-21 amsterdamczyków (cztery gole i trzy asysty), lecz nie doczekał się debiutu w pierwszej drużynie.