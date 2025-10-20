Trzęsienie ziemi u potencjalnego rywala Polaków w barażach MŚ. Hitowe nazwisko

Reprezentacja Polski jest coraz bliżej celu minimum, którym jest zajęcie drugiego miejsca w grupie, w eliminacjach do mistrzostw świata. To miejsce da Polsce udział w marcowych barażach o awans do mundialu 2026, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Aktualnie zespół Jana Urbana zajmuje drugie miejsce z 13 punktami, traci trzy do prowadzącej Holandii, a podczas listopadowego zgrupowania zagra mecze z Holandią oraz Maltą. Wkrótce Biało-Czerwoni poznają rywali, na których mogą trafić w barażach.

Mogą zagrać z Polską w barażach. Teraz mają nowego selekcjonera

Są bardzo duże szanse na to, że Polska znajdzie się w pierwszym koszyku przy losowaniu Ligi Narodów, a to oznacza, że w półfinale trafiłaby na jedną z drużyn z czwartego koszyka. Tam znajdują się reprezentacje, które uzyskały miejsce w barażach poprzez Ligę Narodów. W tym gronie znajduje się Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna oraz Irlandia Północna.

Szwecja radzi sobie bardzo słabo w eliminacjach MŚ 2026, bo w grupie B zajmuje ostatnie miejsce z jednym punktem, zdecydowanie za Szwajcarią (10 pkt), Kosowem (7 pkt) i Słowenią (3 pkt). W związku z tym pracę stracił Jon Dahl Tomasson, który został zwolniony po siedmiu miesiącach pracy na tym stanowisku. W poniedziałek szwedzka federacja ogłosiła, że jego następcą został Graham Potter.

Potter podpisał kontrakt ze Szwedami do marca przyszłego roku, a więc do zakończenia baraży. Jeżeli Szwecja awansuje na turniej, to umowa zostanie automatycznie przedłużona. - Razem z zawodnikami chcę spełnić marzenie kibiców o mundialu. Jestem bardzo zaszczycony. Szwecja ma fantastycznych piłkarzy, którzy w ciągu kilku tygodni dają z siebie wszystko w najlepszych ligach świata. Moim zadaniem będzie stworzenie warunków, byśmy jako zespół spisali się jak najlepiej - ogłosił Potter po podpisaniu umowy.

Potter poprowadzi Szwecję przy okazji listopadowych meczów ze Szwajcarią i Słowenią. - Wszystkie decyzje, które podjęliśmy teraz, opierały się na optymalizacji warunków, by osiągnąć nasz cel. Wraz z Grahamem otrzymujemy silne i doświadczone kierownictwo, które sprawdziło się w Premier League - przekazał Simon Astrom, prezes szwedzkiego ZPN-u.

Potter po raz pierwszy w karierze będzie pracował w roli selekcjonera. Wcześniej Anglik odpowiadał za wyniki Ostersund (2011-2018), Swansea (2018-2019), Brighton (2019-2022), Chelsea (2022-2023) i West Hamu United (2025).

Jeżeli Potter wywalczy awans ze Szwecją, to zagra na pierwszych mistrzostwach świata od 2018 r. Wtedy Szwecja dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała 0:2 z Anglią. W 2022 r. Szwecja przegrała 0:2 z Polską na Stadionie Śląskim w Chorzowie po finale baraży.