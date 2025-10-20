Dogadali się! Słynny Rafa Benitez będzie trenerem Polaków

65-letni Rafael Benitez to jeden z najbardziej znanych i najlepszych trenerów w piłce nożnej w XXI wieku. Hiszpan w 2005 roku wygrał z Liverpoolem Ligę Mistrzów w pamiętnym meczu z Milanem, w którym Anglicy przegrywali 0:3, ale potrafili doprowadzić do dogrywki i zwyciężyć w rzutach karnych. Bohaterem jedenastek był polski bramkarz - Jerzy Dudek. Benitez z Liverpoolem wygrał też FA Cup i Superpuchar UEFA. W trakcie trenerskiej kariery prowadził takie zespoły jak Valencia, Inter Mediolan, Chelsea, Napoli, Real Madryt, Newcastle United czy Everton. Ostatnim jego klubem była Celta Vigo. Tam pracę stracił w marcu ubiegłego roku ze względu na niezadowalające wyniki.

Słynny Rafa Benitez trenerem Polaków

Teraz pojawiła się ważna informacja dla fanów Beniteza. Szkoleniowiec wraca na ławkę trenerską. I to do jednego z najlepszych greckich klubów - Panathinaikosu, w którym grają dwaj reprezentanci Polski: bramkarz Bartłomiej Drągowski oraz napastnik Karol Świderski. Panathinaikos nie może jednak w ostatnich latach zdobyć mistrzostwa. Na tytuł czeka już 15 lat. W sezonie 2024/2025 zajął drugie miejsce w ligowych rozgrywkach.

Grecki portal Gazzetta.gr poinformował, że Benitez 19 października podpisał kontrakt z Panathinaikosem.

"Mityczne i bezprecedensowe porozumienie na rzecz greckiej piłki nożnej obejmuje: 4 miliony euro rocznie dla 65-letniego trenera i jego sztabu szkoleniowego i kontrakt na 2,5 roku. Latem 2027 roku klub będzie mógł skorzystać z możliwości przedłużenia umowy. Oczekuje się, że trener, który odniósł wiele zwycięstw w swojej karierze, pojawi się w Atenach w tym tygodniu, by rozpocząć pracę - czytamy w "Gazzetta.gr".

Panathinaikos w tym sezonie też rozczarowuje. W lidze po sześciu meczach ma dziewięć punktów i jest na siódmym miejscu w tabeli. Do prowadzącego PAOK-u traci osiem punktów, ale ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Z kolei w Lidze Europy klub z Aten po dwóch spotkaniach ma trzy punkty.