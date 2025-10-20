Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Dogadali się! Słynny Rafa Benitez będzie trenerem Polaków
Dwaj reprezentanci Polski Bartłomiej Drągowski oraz Karol Świderski będą mieć nowego trenera. Jak informują greckie media, słynny Rafa Benitez dogadał się z Panathinaikosem.
Rafa Benitez
CIRO DE LUCA/REUTERS

65-letni Rafael Benitez to jeden z najbardziej znanych i najlepszych trenerów w piłce nożnej w XXI wieku. Hiszpan w 2005 roku wygrał z Liverpoolem Ligę Mistrzów w pamiętnym meczu z Milanem, w którym Anglicy przegrywali 0:3, ale potrafili doprowadzić do dogrywki i zwyciężyć w rzutach karnych. Bohaterem jedenastek był polski bramkarz - Jerzy Dudek. Benitez z Liverpoolem wygrał też FA Cup i Superpuchar UEFA. W trakcie trenerskiej kariery prowadził takie zespoły jak Valencia, Inter Mediolan, Chelsea, Napoli, Real Madryt, Newcastle United czy Everton. Ostatnim jego klubem była Celta Vigo. Tam pracę stracił w marcu ubiegłego roku ze względu na niezadowalające wyniki.

Zobacz wideo Yamal chce sprzedawać autografy?! Kosecki: Dla mnie to jest straszna głupota

Słynny Rafa Benitez trenerem Polaków

Teraz pojawiła się ważna informacja dla fanów Beniteza. Szkoleniowiec wraca na ławkę trenerską. I to do jednego z najlepszych greckich klubów - Panathinaikosu, w którym grają dwaj reprezentanci Polski: bramkarz Bartłomiej Drągowski oraz napastnik Karol Świderski. Panathinaikos nie może jednak w ostatnich latach zdobyć mistrzostwa. Na tytuł czeka już 15 lat. W sezonie 2024/2025 zajął drugie miejsce w ligowych rozgrywkach.

Grecki portal Gazzetta.gr poinformował, że Benitez 19 października podpisał kontrakt z Panathinaikosem. 

"Mityczne i bezprecedensowe porozumienie na rzecz greckiej piłki nożnej obejmuje: 4 miliony euro rocznie dla 65-letniego trenera i jego sztabu szkoleniowego i kontrakt na 2,5 roku. Latem 2027 roku klub będzie mógł skorzystać z możliwości przedłużenia umowy. Oczekuje się, że trener, który odniósł wiele zwycięstw w swojej karierze, pojawi się w Atenach w tym tygodniu, by rozpocząć pracę - czytamy w "Gazzetta.gr". 

Zobacz także: Były gwiazdor Realu Madryt trafił na oddział intensywnej terapii

Panathinaikos w tym sezonie też rozczarowuje. W lidze po sześciu meczach ma dziewięć punktów i jest na siódmym miejscu w tabeli. Do prowadzącego PAOK-u traci osiem punktów, ale ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Z kolei w Lidze Europy klub z Aten po dwóch spotkaniach ma trzy punkty. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe