Media: Nadciąga rewolucja w przepisach gry w piłkę nożną!

Na mundial w 2026 roku zakwalifikowało się już 25 zespołów, nie licząc trójki gospodarzy. Eliminacje na różnych kontynentach potrwają jeszcze parę miesięcy, aż wreszcie w czerwcu dostaniemy główne danie. Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku mogą być pod wieloma względami rekordowe. Już teraz zresztą dużo mówi się o cenach biletów, które nigdy nie były mniej przystępne dla kibiców piłkarskich, chętnych obserwować święto sportu z bliska.

REKLAMA

Zobacz wideo Yamal chce sprzedawać autografy?! Kosecki: Dla mnie to jest straszna głupota

FIFA zaszaleje podczas mundialu? Ciekawe informacje

Jak donosi "Cadena SER": FIFA może wprowadzić sporo zamieszania podczas przyszłorocznego mundialu. Władze piłkarskiej centrali zastanawiają się nad zmianą dotyczącej pozycji spalonej. Piłkarze mieliby znajdować się na "ofsajdzie", tylko i wyłącznie, kiedy całe ich ciało znajdzie się przed linią, którą wyznacza piłka. To oczywiście miałoby na celu wyeliminować sytuacje z "milimetrowymi spalonymi", które często działają na nerwy kibiców piłkarskich.

ZOBACZ TEŻ: Gigantyczna burza po meczu Legii! "Zbliża się rozstań czas"

Ciekawa zmiana w przepisach miałaby zadebiutować właśnie na mistrzostwach świata w Ameryce Północnje, ale obecnie nic nie jest jeszcze pewne. FIFA ma podjąć finałową decyzję w tej sprawie w marcu 2026 roku, podczas tradycyjnego kongresu. Dopiero wtedy dowiemy się, czy Szymon Marciniak oraz inni czołowi sędziowie globu zaczną inaczej postrzegać kwestie spalonych.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca 2026 roku i potrwają do 19 lipca 2026 roku. W USA, Kanadzie oraz Meksyku w akcji zobaczmy aż 48 reprezentacji z całego globu.