W polskim 300-tysięcznym mieście II liga to święto. To nie żart

2 maja 2014 roku, około 20:30. Stadion Narodowy. Igor Lewczuk staje naprzeciwko Silvio Rodicia. Bierze rozbieg, strzela... i za chwilę tonie w objęciach kolegów. Beniaminek Ekstraklasy, Zawisza Bygdoszcz, w konkursie rzutów karnych pokonał Zagłębie Lubin i zdobył Puchar Polski.

5 czerwca 2016. 17:00. Stadion Ludowy w Sosnowcu. Zawisza właśnie przegrał mecz z Zagłębiem Sosnowiec. I chociaż bydgoski klub zakończył rozgrywki 1. ligi na piątym miejscu, to próżno było go szukać na szczeblu centralnym w sezonie 2016/17. Do Sosnowca w dniu meczu pojechało tylko pięciu piłkarzy pierwszej drużyny, a trener Zbigniew Smółka skład uzupełnił juniorami. Kilka dni wcześniej stało się jasne, że Zawisza, opuszczony przez Radosława Osucha, licencji na grę w 1 lidze nie otrzyma.

Bydgoska posucha

Sezon 2016/17 nowy Zawisza rozpoczął od klasy B. W zaledwie 3 lata udało się awansować do 4 ligi. Tam Zawisza zatrzymał się na rok, ale już w sezonie 2020/21 okazał się najlepszy w województwie. Pobyt w 3 lidze też miał być krótki. W końcu w Bydgoszczy jest wszystko, co trzeba. Duże miasto, stadion, uznana marka...

Pierwsze podejście do powrotu na szczebel centralny się nie powiodło - Zawisza był ósmy w drugiej grupie 3 ligi. Rok później poszło nieco lepiej - 4. miejsce - ale celu osiągnąć się nie udało. Trzecia próba też zakończyła się tuż za podium. W sezonie 2024/25 otworzono dodatkową furtkę dla trzecioligowców - wicemistrzowie grup kwalifikowali się do turnieju barażowego. Zawisza jednak zajął trzecie miejsce, a stało się to po porażce w derbach województwa z Elaną Toruń.

Piłkarska pustynia

I tak mijają kolejne lata. Od wygranej w Pucharze Polski - już 11. Od ostatniego meczu w Ekstraklasie - 10. Od ostatniego meczu na szczeblu centralnym - 9. Do awansu do 2. ligi czegoś Zawiszy zawsze brakuje. W tym sezonie ma być inaczej. Klub w 2026 roku obchodzi 80-lecie istnienia. Obecnie zajmuje drugie, barażowe miejsce w 3 lidze - do liderującej Polonii Środa Wielkopolska traci trzy punkty.

Licząca sobie 330 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz jest jedynym miastem spośród 10 największych w Polsce bez jakiejkolwiek drużyny piłkarskiej grającej choćby w 1 lidze.

Warszawa - Legia (Ekstraklasa), Polonia (1 liga)

Kraków - Cracovia (Ekstraklasa), Wisła i Wieczysta (1 liga)

Łódź - Widzew (Ekstraklasa), ŁKS (1 liga)

Wrocław - Śląsk (1 liga)

Poznań - Lech (Ekstraklasa)

Gdańsk - Lechia (Ekstraklasa)

Szczecin - Pogoń (Ekstraklasa)

Bydgoszcz - brak drużyn grających w najwyższych dwóch ligach

Lublin - Motor (Ekstraklasa)

Białystok - Jagiellonia (Ekstraklasa)

Drugim największym takim miastem jest... Toruń. Miejscowa Elana również gra w 3 lidze. Województwo kujawsko-pomorskie od 2016 roku jest piłkarską pustynią. Ledwie dwa lata wcześniej była to kraina mlekiem i miodem płynąca. A może to była tylko fatamorgana?