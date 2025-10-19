Polak znowu strzelił w Turcji! Jasny sygnał dla Urbana

Kacper Kozłowski wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Goztepe FK. Wystąpił od pierwszej minuty w każdym dotychczas rozegranym meczu ligowym i z reguły pozostaje na boisku do końcowego gwizdka. Dziś odpłacił się za zaufanie!

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki wspomina grę w reprezentacji U21: Nie minęło pięć minut i stało się najgorsze

To była 17 minuta. Kozłowski wybiegł na wolną pozycję w polu karnym. Zauważył go tam Lungoyi i oddał mu piłkę. Wystarczyło celnie uderzyć. Polak podwyższył tym samym rezultat meczu Goztepe FK - Antalyaspor na 2:0. Chwilę później kibice gospodarzy mogli cieszyć się z jeszcze wyższego prowadzenia. W 31 minucie trzecią bramkę zdobył Bayo. W końcówce drużyna gości rzuciła się do odrabiania strat, ale czasu wystarczyło tylko na dwa gole.

Dla Kacpra Kozłowskiego była to trzecia ligowa bramka w bieżącym sezonie. Kolejny dobry występ cieszy włodarzy klubu. 22-latek jest na celowniku Galatasaray, a dla Gaziantep FK ewentualna sprzedaż może przynieść wielkie zyski. Za ściągnięcie Polaka zapłacili ledwie 200 tysięcy euro.

Kozłowski odejdzie? Będzie drogo...

Teraz mogą zarobić kilkanaście razy więcej - o ile będą chcieli Kozłowskiego sprzedać i o ile sam pomocnik będzie chciał odejść. W rozmowie z TVP Sport przyznał, że dobrze czuje się w drużynie o ofensywnym nastawieniu. Do tego w Gaziantep Polak ma zagwarantowane miejsce w wyjściowym składzie. W Galatasaray walkę o minuty będzie musiał rozpoczynać od zera.

Dzięki wygranej nad Antalyasporem drużyna Kacpra Kozłowskiego awansowała na trzecie miejsce w tabeli tureckiej Super Lig. W dziewięciu spotkaniach zdobyła 17 punktów. Prowadzi Galatasaray z dorobkiem 25 punktów, drugi jest Trabzonspor z dorobkiem 20 oczek.