Oto tabela I ligi po niedzieli. Jest nowy wicelider!
Kolejne mecze 1 ligi już za nami! Dziś najbardziej zadowoleni są kibice Śląska Wrocław. Podopieczni Ante Simundzy pokonali Stal Mielec i awansowali na drugie miejsce w tabeli. W pozostałych meczach drużyny dzieliły się punktami. Niewiele działo się w Bytomiu, gdzie Polonia bezbramkowo zremisowała z Odrą Opole. W Łęcznej emocje były, ale tylko w końcówce. Oto tabela po niedzielnych spotkaniach.
Na niedzielę zaplanowano trzy spotkania Betclic 1 Ligi. Najpierw Polonia Bytom podejmowała Odrę Opole, następnie przyszedł czas na starcie spadkowiczów z Ekstraklasy - Stal Mielec pojechała do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. Na wieczór zaplanowano mecz czerwonych latarni. Górnik Łęczna i Znicz Pruszków zamykały tabelę zaplecza Ekstraklasy.

Niedziela z pierwszoligową piłką zaczęła się niezwykle nudno. W Bytomiu na boisku działo się mniej niż niewiele. Nieco więcej sytuacji bramkowych stworzyła sobie Odra, ale spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Najciekawiej we Wrocławiu

W drugim dzisiejszym meczu emocji było najwięcej. Śląsk Wrocław pomimo ekonomicznej gry pokonał Stal Mielec, dla której była to piąta ligowa porażka z rzędu. W 17. minucie Banaszak wykorzystał rzut karny przyznany po zagraniu ręką Puerto. Po 30 minutach gry było już 2:0 - Szota głową skierował piłkę do bramki po rzucie rożnym wykonywanym przez Szaraburę.

W drugiej połowie podopieczni Ireneusza Mamrota zagrali nieco żwawiej, natomiast Śląsk chciał wygrać bez przemęczania się. Gości stać było tylko na jedną bramkę - za to jaką! Piękny strzał zza pola karnego oddał debiutujący w barwach Stali Chorwat Fucak. Na skuteczną walkę o choćby punkt zabrakło umiejętności. Mielczanie rozgościli się w strefie spadkowej.

W ostatnim niedzielnym spotkaniu zmierzyły się dwie ostatnie drużyny zaplecza Ekstraklasy. W Łęcznej Górnik podejmował Znicz Pruszków i poziom tego spotkania przez długi czas odpowiadał pozycji drużyn w tabeli. Więcej zaczęło dziać się w końcówce. W 82 minucie Pindroch sfaulował Karola w polu karnym, a chwilę później jedenastkę wykorzystał Sokół. Była to bramka dająca Zniczowi wyjście ze strefy spadkowej - ale tylko na kilka chwil! Górnik zaatakował i tworzył sobie kolejne sytuacje. Sprzed pola karnego uderzył Orlik, piłka odbiła się od Jacha, czym zmyliła Misztala. Mecz zakończył się remisem 1:1, co nie zadowoliło żadnej drużyny. 

Tabela 1 ligi po niedzielnych meczach:

  1. Wisła Kraków - 12 meczów, bilans bramek 37:11, 29 punktów 
  2. Śląsk Wrocław - 13, 22:19, 24 pkt
  3. Wieczysta Kraków - 13, 28:17, 23 pkt
  4. Pogoń Grodzisk Mazowiecki - 13, 27:19, 22 pkt
  5. Chrobry Głogów - 13, 20:17, 22 pkt
  6. Polonia Bytom - 13, 19:14, 21 pkt
  7. Stal Rzeszów - 13, 22:23, 20 pkt
  8. ŁKS Łódź - 13, 21:19, 18 pkt
  9. Odra Opole - 13, 13:14, 18 pkt
  10. Ruch Chorzów - 13, 19:21, 17 pkt
  11. Pogoń Siedlce - 13, 17:15, 16 pkt
  12. Miedź Legnica - 13, 18:27, 15 pkt
  13. Polonia Warszawa - 13, 19:23, 14 pkt
  14. GKS Tychy - 13, 20:29, 12 pkt
  15. Puszcza Niepołomice - 12, 11:14, 11 pkt
  16. Stal Mielec - 13, 17:28, 11 pkt
  17. Górnik Łęczna - 13, 16:25, 10 pkt
  18. Znicz Pruszków - 13, 16:31, 10 pkt

