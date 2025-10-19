Oto tabela I ligi po niedzieli. Jest nowy wicelider!

Na niedzielę zaplanowano trzy spotkania Betclic 1 Ligi. Najpierw Polonia Bytom podejmowała Odrę Opole, następnie przyszedł czas na starcie spadkowiczów z Ekstraklasy - Stal Mielec pojechała do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. Na wieczór zaplanowano mecz czerwonych latarni. Górnik Łęczna i Znicz Pruszków zamykały tabelę zaplecza Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki porównuje Pietuszewskiego do Yamala: Spokojnie, dajmy mu czas i spokój

Niedziela z pierwszoligową piłką zaczęła się niezwykle nudno. W Bytomiu na boisku działo się mniej niż niewiele. Nieco więcej sytuacji bramkowych stworzyła sobie Odra, ale spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Najciekawiej we Wrocławiu

W drugim dzisiejszym meczu emocji było najwięcej. Śląsk Wrocław pomimo ekonomicznej gry pokonał Stal Mielec, dla której była to piąta ligowa porażka z rzędu. W 17. minucie Banaszak wykorzystał rzut karny przyznany po zagraniu ręką Puerto. Po 30 minutach gry było już 2:0 - Szota głową skierował piłkę do bramki po rzucie rożnym wykonywanym przez Szaraburę.

W drugiej połowie podopieczni Ireneusza Mamrota zagrali nieco żwawiej, natomiast Śląsk chciał wygrać bez przemęczania się. Gości stać było tylko na jedną bramkę - za to jaką! Piękny strzał zza pola karnego oddał debiutujący w barwach Stali Chorwat Fucak. Na skuteczną walkę o choćby punkt zabrakło umiejętności. Mielczanie rozgościli się w strefie spadkowej.

W ostatnim niedzielnym spotkaniu zmierzyły się dwie ostatnie drużyny zaplecza Ekstraklasy. W Łęcznej Górnik podejmował Znicz Pruszków i poziom tego spotkania przez długi czas odpowiadał pozycji drużyn w tabeli. Więcej zaczęło dziać się w końcówce. W 82 minucie Pindroch sfaulował Karola w polu karnym, a chwilę później jedenastkę wykorzystał Sokół. Była to bramka dająca Zniczowi wyjście ze strefy spadkowej - ale tylko na kilka chwil! Górnik zaatakował i tworzył sobie kolejne sytuacje. Sprzed pola karnego uderzył Orlik, piłka odbiła się od Jacha, czym zmyliła Misztala. Mecz zakończył się remisem 1:1, co nie zadowoliło żadnej drużyny.

Tabela 1 ligi po niedzielnych meczach: