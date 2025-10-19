Laporta zabrał głos ws. Flicka. Oto co zrobił trener Barcelony

FC Barcelona zagrała w sobotę bardzo słabo. Mimo że nie było Roberta Lewandowskiego czy Raphinhy, to i tak po mistrzu Hiszpanii można spodziewać się zdecydowanie więcej. Ostatecznie, choć do 90. minuty był remis, to w doliczonym czasie gry decydującego gola strzelił Ronald Araujo. Dzięki temu drużyna Hansiego Flicka przerwała serię dwóch porażek z rzędu.

Joan Laporta zabrał głos ws. Flicka. "Spójrzcie"

Już niebawem FC Barcelona powróci na Camp Nou, co potwierdził Joan Laporta. - Sen o Camp Nou staje się rzeczywistością. (...) Naszą pracą, naszą walką - przeciw wszystkim i wszystkiemu - osiągnęliśmy to, że Barcelona nie jest sterowana z zewnątrz. Z tego jesteśmy najbardziej dumni - z odzyskanej niezależności FC Barcelony - wyznał w niedzielę, cytowany przez fcbarca.com.

I nagle nawiązał do sobotniego spotkania. - Proszę was z całego serca, abyśmy pozostali zjednoczeni w obronie naszego herbu i naszej tożsamości. (...) Zawsze musimy wierzyć do końca. Spójrzcie - wczoraj Hansi Flick wystawił Araujo jako napastnika, bo wierzył do końca. Ci, którzy byli wtedy na stadionie - wierzyli do końca. I na końcu Araujo strzelił gola, który dał nam prowadzenie w tabeli. To jest właśnie duch, to jest mentalność, jaką chciałbym, by mieli wszyscy Cules (kibice FC Barcelony - red.) - zaznaczył.

Dlaczego właściwie Urugwajczyk zagrał na "dziewiątce"? Jeden z dziennikarzy zasugerował Flickowi, że niegdyś na podobne rozwiązanie w FC Barcelonie decydował się Johan Cruyff. - Nie wiedziałem o tym, nie pamiętam też, żebym zrobił tak w przeszłości - stwierdził. - Ronald radzi sobie na treningach pod bramką, o to chodzi. Miałem przeczucie, że może odmienić ten mecz - wyjaśnił.

Flick dodał, że wcześniej rozmawiał z Araujo, który sam wpadł na ten pomysł. Niewykluczone zatem, że wskutek kontuzji Roberta Lewandowskiego oraz Ferrana Torresa, Urugwajczyk może być interesującą opcją. Sporo mówi się jednak o tym, że niemiecki szkoleniowiec może przesunąć do środka linii ataku Marcusa Rashforda.

A co Flick uważa o kontuzji Lewandowskiego? Jak się okazało, nie miał do niego pretensji. - Myślę, że nie ma innego piłkarza, który tak dba o swoje ciało, jak Lewandowski. (...) Nie ma nikogo w jego wieku, kto byłby w takiej formie. No może poza Cristiano Ronaldo - podsumował. FC Barcelona rozegra kolejny mecz we wtorek 21 października, kiedy zmierzy się w Lidze Mistrzów z Olympiakosem.