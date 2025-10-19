Miał zrobić wielką karierę, teraz pracuje jako robotnik budowlany

Szwajcarski obrońca Cendrim Kameraj swego czasu był ceniony przez europejski skautów. W 2017 roku w wieku 18 lat trafił do drużyny młodzieżowej jednego z najlepszych włoskich klubów - Juventusu. W drużynie rezerw turyńskiego klubu (do lat 23) rozegrał jednak tylko jeden mecz. Z Włoch postanowił przenieść się do Lugano. Potem przeniósł się do Kriens, a następnie do KF Dukagjini Klina. Swoich sił próbował jeszcze w Szwajcarii, ale ostatecznie zakończył karierę.

Były piłkarz Juventusu wrzucił dwa zdjęcia w mediach społecznościowych. Stały się viralem

Teraz Cendrim Kameraj pracuje jako robotnik na budowie. Niedawno opublikował w mediach społecznościowych dwa zdjęcia. Na jednym jest obok jednego z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej - Portugalczyka Cristiano Ronaldo w koszulce treningowej Juventusu, a na drugim jest w pracy w roli... budowlańca.

"W życiu, nawet w sporcie, czasami nie wszystko idzie po naszej myśli. Przykładem jest piłkarz Cendrim Kameraj, który kiedyś nosił koszulkę Juventusu i czekał na okazję do gry z Cristiano Ronaldo, a dziś pracuje w budownictwie. Opublikował dwa zdjęcia w mediach społecznościowych, które stały się viralem" - pisze serbskie mondo.rs.

Post Kameraja ma już na Tik-Toku osiem milionów wyświetleń oraz prawie milion polubień.

Cendrim Kameraj grał we wszystkich kadrach młodzieżowych reprezentacji Szwajcarii. Potem postanowił występować w reprezentacji Kosowa. 15 listopada 2019 roku zagrał pierwszy i ostatni mecz w tej kadrze.