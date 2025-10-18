Błysk Bednarka w FC Porto! To była 9. minuta, historyczny moment!

Jan Bednarek od początku sezonu jest jedną z najjaśniejszych postaci FC Porto i szybko stał się ulubieńcem kibiców zespołu występującego na Estadio do Dragao. Nie przegrał jeszcze ani jednego meczu w barwach nowej drużyny, a w sobotę 18 października zdobył swojego debiutanckiego gola.

Bednarek trafił do siatki. To była 9. minuta meczu

To była dziewiąta minuta meczu 1/32 finału z Celoricense, gdy Bednarek z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki, pokonując bramkarza i wyprowadzając FC Porto na prowadzenie.

Warto dodać, że w podstawowym składzie - obok Bednarka - ponownie wybiegł drugi z reprezentantów Polski. Mowa oczywiście o Jakubie Kiwiorze.

Przypomnijmy, że Jan Bednarek to trzeci Polak w historii, który zdobył gola dla FC Porto. W przeszłości do siatki rywali trafiali Grzegorz Mielcarski i Przemysław Kaźmierczak. Ten pierwszy dla "Smoków" zdobył 11 goli w 54 meczach. Drugi w 19 spotkaniach strzelił jedną bramkę. Trafił do siatki w wygranym 4:0 meczu Pucharu Portugalii z Sertanes.

Czas pokaże, czy Bednarek w przyszłości powiększy swój dorobek bramkowy. W swoim poprzednim klubie - Southampton - dał się poznać jako obrońca, który potrafi znaleźć się pod polem karnym rywala. W 254 meczach strzelił dla "Świętych" 11 goli.

Dla reprezentacji Polski Bednarek zdobył jednego gola w 72 meczach. Trafił do siatki w wygranym 1:0 meczu mistrzostw świata w 2018 roku z Japonią.

FC Porto już w najbliższy czwartek zagra kolejny mecz w Lidze Europy. Rywalem drużyny Bednarka i Kiwiora będzie Nottingham Forest.