Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Wielki hit w Serie A. Była 55. minuta, kiedy na boisko wszedł Ziółkowski
Jan Ziółkowski zanotował trzeci występ w barwach Romy, a jego zespół w szlagierowym spotkaniu siódmej kolejki Serie A zmierzył się z Interem Mediolan. Rzymianie i mediolańczycy od początku sezonu należą do ligowej czołówki. W sobotni wieczór na Stadio Olimpico lepszy okazał się zespół prowadzony przez Cristiana Chivu.
SOCCER-ITALY-ROM-INT/
Fot. REUTERS/Claudia Greco

Jan Ziółkowski latem zamienił Legię Warszawa na Romę. Wydawało się, że młodemu obrońcy trudno będzie o regularne występy. 28 września zadebiutował w rzymskich barwach, wchodząc na boisko w 71. minucie meczu z Hellasem Verona. Tydzień później rozegrał dziewięć minut w spotkaniu z Fiorentiną. W sobotę 18 października zanotował najdłuższy jak dotąd występ. I to w meczu ze zdecydowanie najtrudniejszym jak dotąd rywalem.

Zobacz wideo Kosecki porównuje Pietuszewskiego do Yamala: Spokojnie, dajmy mu czas i spokój

Kolejny mecz Ziółkowskiego. Minimalna porażka Romy

Ziółkowski pojawił się na boisku w 55. minucie, zmieniając Evana Ndickę. Wchodził na murawę przy wyniku 1:0 dla Interu. Mediolańczycy, których od tego sezonu prowadzi Cristian Chivu, objęli prowadzenie w piątej minucie meczu, gdy do siatki trafił Ange-Yoan Bonny.

Polak zanotował jedną dobrą interwencję, powstrzymując rezerwowego napastnika Interu Francesco Pio Esposito. W 70. minucie spotkania - po starciu z tym rywalem - Polak został upomniany żółtą kartką.

Roma w drugiej połowie mogła, a nawet powinna doprowadzić do wyrównania. W wybornej sytuacji Yanna Sommera nie potrafił pokonać Artem Dovbyk. W 81. minucie meczu na murawie zameldował się Piotr Zieliński. Zastąpił Nicolo Barellę. Ostatecznie to jego zespół cieszy się z trzech punktów.

Taki wynik oznacza, że po siedmiu kolejkach zarówno Roma, jak i Inter mają w dorobku 15 punktów. Tyle samo co Napoli, które w sobotnie popołudnie niespodziewanie przegrało z Torino (0:1).

W kolejnym meczu AS Roma zagra z Viktorią Pilzno. Spotkanie w ramach Ligi Europy zostanie rozegrane 23 października o 21:00. Inter Mediolan dwa dni wcześniej (21 października, 21:00) zmierzy się z Unionem Saint-Gilloise w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

  • AS Roma 0:1 Inter Mediolan (0:1)
  • Gole: Ange-Yoan Bonny' 6
  • AS Roma: Svilar (gk) - Mancini, Ndicka (55' Ziółkowski), Hermoso (75' Baldanzi) - Celik, Kone, Cristante (k), Wesley - Soule (79' Ferguson), Pellegrini (55' Dovbyk) - Dybala (75' Bailey)
  • trener: Gian Piero Gasperini
  • Inter Mediolan: Sommer (gk) - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella (82' Zieliński), Calhanoglu (61' Frattesi), Mchitarjan, Dimarco (82' Carlos Augusto) - Bonny, Martinez (k) (61' Pio Esposito)
  • Stadio Olimpico, Rzym
  • sędziował:
  • żółte kartki: Evan Ndicka, Jan Ziółkowski, Mario Hermoso, Tommaso Baldanzi - Lautaro Martinez, Henrich Mchitarajn

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!