Wielki hit w Serie A. Była 55. minuta, kiedy na boisko wszedł Ziółkowski

Jan Ziółkowski latem zamienił Legię Warszawa na Romę. Wydawało się, że młodemu obrońcy trudno będzie o regularne występy. 28 września zadebiutował w rzymskich barwach, wchodząc na boisko w 71. minucie meczu z Hellasem Verona. Tydzień później rozegrał dziewięć minut w spotkaniu z Fiorentiną. W sobotę 18 października zanotował najdłuższy jak dotąd występ. I to w meczu ze zdecydowanie najtrudniejszym jak dotąd rywalem.

Kolejny mecz Ziółkowskiego. Minimalna porażka Romy

Ziółkowski pojawił się na boisku w 55. minucie, zmieniając Evana Ndickę. Wchodził na murawę przy wyniku 1:0 dla Interu. Mediolańczycy, których od tego sezonu prowadzi Cristian Chivu, objęli prowadzenie w piątej minucie meczu, gdy do siatki trafił Ange-Yoan Bonny.

Polak zanotował jedną dobrą interwencję, powstrzymując rezerwowego napastnika Interu Francesco Pio Esposito. W 70. minucie spotkania - po starciu z tym rywalem - Polak został upomniany żółtą kartką.

Roma w drugiej połowie mogła, a nawet powinna doprowadzić do wyrównania. W wybornej sytuacji Yanna Sommera nie potrafił pokonać Artem Dovbyk. W 81. minucie meczu na murawie zameldował się Piotr Zieliński. Zastąpił Nicolo Barellę. Ostatecznie to jego zespół cieszy się z trzech punktów.

Taki wynik oznacza, że po siedmiu kolejkach zarówno Roma, jak i Inter mają w dorobku 15 punktów. Tyle samo co Napoli, które w sobotnie popołudnie niespodziewanie przegrało z Torino (0:1).

W kolejnym meczu AS Roma zagra z Viktorią Pilzno. Spotkanie w ramach Ligi Europy zostanie rozegrane 23 października o 21:00. Inter Mediolan dwa dni wcześniej (21 października, 21:00) zmierzy się z Unionem Saint-Gilloise w rozgrywkach Ligi Mistrzów.