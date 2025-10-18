Historyczny mecz w Ekstraklasie! Marciniak w roli głównej

"Refcam to specjalny rodzaj kamery do transmisji obrazu z perspektywy pierwszej osoby (PPO), używany w sporcie i noszony przez sędziego podczas meczu" - tak brzmi definicja tego systemu. Najczęściej spotykane są kamery montowane na klatce piersiowej. Poza piłką nożną stosowane są one w futbolu amerykańskim, hokeju, baseballu i koszykówce.

Przełom w ekstraklasie. Szymon Marciniak przetestuje nowy system

Do przełomowego zdarzenia dojdzie podczas sobotniego meczu ekstraklasy między Koroną Kielce a Górnikiem Zabrze. Portal Meczyki.pl ujawnił, że Ref Cam - czyli technologia pokazująca obraz z perspektywy sędziego - zostanie użyta po raz pierwszy. Tym, który przetestuje system, będzie oczywiście najlepszy polski sędzia Szymon Marciniak.

"Ekstraklasa, a w zasadzie LivePark, czyli firma obsługująca transmisje w imieniu ligi i nadawcy, od dawna testowała tę technologię. Teraz liga otrzymała pozwolenie od FIFA, aby użyć tego narzędzia w oficjalnym spotkaniu" - przekazano.

Dziennik "The Guardian" przypomniał, że FIFA testowała kamery Ref Cam już podczas Klubowych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Szef sędziów Pierluigi Collina wyznał, że eksperyment "przekroczył wówczas oczekiwania". Międzynarodowa Rada Piłkarska (International Football Association Board) zatwierdziła rozszerzenie testów o rozgrywki krajowe.

Pozytywnie zareagowali na ten pomysł zarówno nadawcy, jak i kluby choćby Premier League. "Przyjęli nową technologię, wierząc, że wzbogaca ona wrażenia telewizyjne widzów, dając im unikalny wgląd w akcję" - czytamy.

Sobotnie spotkanie Korona - Górnik to absolutnie jeden z hitów 12. kolejki ekstraklasy. Na ten moment piłkarze Michala Gasparika zajmują pozycję liderów tabeli, mając w dorobku 22 pkt i punkt przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. Korona okupuje czwartą lokatę - 18 punktów. Mecz rozpocznie się o godz. 14:45.