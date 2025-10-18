Nowe wieści ws. Modera. Trener wszystko wyśpiewał

10 czerwca - wtedy Jakub Moder rozegrał ostatni mecz (Finlandia 2:1 Polska w kwalifikacjach mistrzostw świata 2026). W ostatnich tygodniach zawodnik uskarżał się na dolegliwości, które dopiero ostatnio udało się trafnie zdiagnozować (przepuklina kręgosłupa). W końcu o jego sytuacji wypowiedział się także Robin van Persie, trener Feyenoordu Rotterdam.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny ostro o sytuacji w Legii Warszawa: Ktoś tam chyba oszalał

Jakub Moder wyczekiwany w Feyenoordzie Rotterdam. Robin van Persie zabrał głos

- Potrzebowaliśmy dużo czasu, aby trafnie zidentyfikować problem. Niedawno problem został zdiagnozowany i uważamy, że został rozwiązany - oznajmiła legenda holenderskiej piłki na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem Eredivisie z Heraclesem Almelo (cytat za portalem 1908.nl).

- To jeszcze trochę potrwa - to z kolei słowa van Persie'ego dotyczące powrotu Modera na boisku. - Teraz zmierzamy w kierunku fazy końcowej, jest już prawie w pełni sprawny. Pierwszy raz od tygodnia te sygnały są bardzo pozytywne - zakomunikał 42-latek.

Feyenoord Rotterdam liczy na powrót Jakuba Modera. Tak jak reprezentacja Polski

Van Persie nie wskazał konkretnej daty powrotu 26-latka, który na pewno nie zagra z Heraclesem. Potem Feyenoord zmierzy się z: Panathinaikosem (23.10, Liga Europy), PSV (26.10, Eredivisie), Volendam (01.11, Eredivisie), Stuttgartem (06.11, Liga Europy) i Go Ahead Eagles (09.11, Eredivisie). Później rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski.

W niej również powrót pomocnika jest bardzo wyczekiwany. Najbliższe spotkanie rozegra ona przeciwko Holandii (14 listopada, Stadion Narodowy), a pod nieobecność Bartosza Slisza (pauza za żółte kartki) selekcjoner Jan Urban potrzebuje defensywnego pomocnika - w tej roli mógłby się odnaleźć były gracz Brighton.

Sprawdź również: Barcelona podpisała umowę z gigantem. 460 milionów euro

Jakub Moder jest piłkarzem Feyenoordu Rotterdam od stycznia. Przed kontuzją rozegrał dla holenderskiego klubu 19 meczów, strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty. W drużynie narodowej zaliczył 35 występów (po dwie bramki i asyst).