Urban go pomija, a teraz jest na wylocie z klubu. Miał być gwiazdą

24-latek jeszcze jako junior zamienił Ruch Chorzów na Leeds. Wysp Brytyjskich jednak nie podbił. Za to sporo grał na wypożyczeniach w hiszpańskich UD Logrones oraz UD Ibiza. Choć drugi z tych klubów był czerwoną latarnią LaLiga 2, z której ostatecznie spadł, to piłkarz został w nim dostrzeżony przez LAFC, które sprowadziło go za Ocean, wydając na transfer milion euro. Tam Bogusz wszedł na niezły poziom i w 90 meczach zdobył dla zespołu 24 bramki oraz 19 asyst.

Meksykanie nie mają wątpliwości. "To zmartwienie trenera"

W styczniu tego roku Bogusz za 8,5 miliona euro zamienił MLS na Ligę MX i trafił do Cruz Azul. Pierwsze półrocze upłynęło mu tam przeciętnie. Może nie zanotował w nim powalających liczb (2 bramki i 6 asyst w 25 spotkaniach), ale miał miejsce w pierwszym składzie. Sytuacja uległa zmianie podczas rozgrywek Apetura, które wystartowały w lipcu. Na ich początku Bogusz wychodził w pierwszej jedenastce, ale we wrześniu stracił status podstawowego zawodnika Cruz Azul.

Jak informuje Adraan Esparza Oteo z TUDN, cytowany przez portal Transfery.info, w klubie mają już dość rozkładania parasola ochronnego nad Polakiem, który gra na ofensywnej pomocy czy w napadzie, ale w ogóle nie notuje liczb.

- Nie wiem, czy to problem z adaptacją do gry. Brak pewności siebie. Dla mnie to jasne, że to piłkarz, który nie rokuje. Nie dostaje już nawet powołań do reprezentacji Polski. Istnieje spora szansa, że pojawi się na zimowym rynku - powiedział Esparza Oteo.

Obecny podczas audycji TUDN dziennikarz Mark Crosas dodał: - To zmartwienie trenera. Stawia na niego, bo w kluczowych momentach nie ma na ławce gracza o podobnym profilu do Bogusza.

Wszystko wskazuje więc na to, że Bogusz zagrzeje miejsce w Meksyku tylko do końca tego roku. Ogólnie w 35 spotkaniach dla Cruz Azul zdobył 2 bramki i 7 asyst. Od września w pięciu meczach zespołu uzbierał raptem 71 minut.